الذهب يصعد من أدنى مستوياته في 9 أشهر

سجلت أسعار الذهب عالمياً مكاسب طفيفة خلال تعاملات اليوم، بعد تسجيلها خسائر كبيرة في الجلسة الماضية دفعتها للهبوط قرب أدنى مستوياتها في 9 أشهر متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي. وبحلول الساعة "11:38 صباحاً بتوقيت الإمارات"، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% إلى 1743.4 دولار للأونصة فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.24% إلى 1741.45 دولار للأونصة. وتأثرت أسعار الذهب بشدة في الجلسات الماضية مع تأثر شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الأميركي الذي بات ملاذا مفضلا للمستثمرين للتحوط من مخاوف الركود المحتمل من جراء تحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 072% إلى 19.03 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.63% إلى 1911.78 دولار، وصعد البلاتين 0.35% إلى 845.65 دولار.

المصدر: وام