«أبوظبي الإسلامي» يصدر أول تقارير لحوكمة الشركات

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم أول تقاريره حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ويسلط التقرير الضوء على ما أحرزه المصرف من تقدم في هذا المجال، وما أنجزه في عام 2021، ضمن التزامه بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ويأتي هذا التقرير بناء على تقرير الاستدامة الذي بدأ المصرف في إصداره منذ عام 2016.ويستعرض التقرير جهود مصرف أبوظبي الإسلامي المستمرة لمعالجة عدد من التحديات و بناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعًا وإنصافًا. كما يؤكد التقرير على التزام المصرف بتحقيق هدفه المتمثل في ترسيخ القيم الإسلامية ومبادئ الاستدامة وجعلها من صميم أعماله، بالإضافة إلى تركيزه على مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها: الحوكمة والنزاهة وتحقيق تطلعات العملاء والالتزام بالبيئة وتمكين المجتمعات والتنوع والإنصاف والشمول.

وحول إصدار النسخة الأولى من التقرير، قال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نفخر اليوم بإصدار النسخة الأولى من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2021. لقد كان عامًا حافلًا بالإنجازات، حيث نجحنا في تعزيز نموذج أعمالنا والتركيز بشكل أكبر على تبني أجندة الاستدامة من خلال دمجها كركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا الجديدة الممتدة لخمس سنوات. فلطالما كانت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة عناصر أساسية في نجاح مصرف أبوظبي الإسلامي. ولذا حرصنا على أن تتماشى استراتيجيتنا الجديدة مع تحقيق المصالح الاقتصادية طويلة المدى لكل الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نقدم لها خدماتنا.»

وأضاف العوضي: «ندرك في مصرف أبوظبي الإسلامي أن الاستدامة تعد رحلة تتطلب من كل فرد أن ينهض بدوره من أجل انجاز أهدافها. ونحن ملتزمون بمساندة أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات ودفعها نحو الأمام سنويًا، وتوفير مصادر الإلهام لأصحاب المصلحة وتشجعيهم على الانضمام إلينا في هذه الرحلة.»