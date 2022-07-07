11,6 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع» خلال يونيو

دبي (الاتحاد)

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، عن تسجيلها معدل اهتمام شهري مفتوح بلغ 120,960 عقداً خلال شهر يونيو، بينما بلغت قيمة العقود المتداولة في البورصة خلال الشهر نفسه 11.6 مليار دولار أمريكي.

وأدى ارتفاع التضخم العالمي وعدم الاستقرار السياسي والتقلبات في سوق الأسهم إلى دفع المشاركين في السوق نحو أصول الملاذ الآمن البديلة خلال هذا الشهر.وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بشكل جزئي بأحجام التداول على عقود الذهب الآجلة، والتي سجلت نمواً منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 194٪، مع نمو متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 168٪ مقارنة بما كان عليه في يونيو 2021. كما واصلت محفظة عقود العملات الرئيسية الست في بورصة دبي للذهب والسلع أداءها القوي، في استمرارٍ للاتجاه الذي شهدته البورصة في الشهر السابق، مع تسجيل تداول 111,658 عقداً منذ بداية العام وحتى تاريخه.

ومن أفضل المنتجات أداءً خلال هذا الشهر كانت العقود الآجلة للأسهم الفردية الهندية، والتي شهدت نمواً كبيراً بنسبة 532% مقارنة مع شهر يونيو من العام الماضي. واستمر الطلب على الأصول المدعومة بالروبية الهندية في النمو، ليسجل متوسط حجم التداول اليومي لعقد الروبية الهندية الآجل المصغر من بورصة دبي للذهب والسلع نمواً قوياً على أساس سنوي بنسبة 26٪.

وفي خطوة استراتيجية أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة خلال شهر يونيو الفائت، وذلك بعد حصولها على تصريح من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في عام 2021، والذي يتيح للشركات الإسرائيلية المؤهلة التي تتداول على أساس الملكية، الانضمام إلى عضوية بورصة دبي للذهب والسلع، واستخدام خدماتها للتداول. كما تم السماح أيضاً للأعضاء الإسرائيليين بالعمل كصناع سوق على منصة بورصة دبي للذهب والسلع منذ مايو 2021.

وفي تعليق له، قال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع:

"واصلنا خلال شهر يونيو تحقيق نمو في الأصول الآمنة، بما في ذلك محفظة العملات الرئيسية الست وعقود الذهب الآجلة. وإذا أخذنا في الاعتبار استمرار عوامل الاقتصاد الكلي العالمية المتمثلة في تنامي مستويات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وسياسات التقشف المالي، فمن المحتمل أن نشهد استمراراً في نمو الطلب على هذه الأصول خلال الأشهر المقبلة. ولا شك بأن إطلاقنا للعقود الآجلة للشيكل الإسرائيلي يضيف مزيداً من الخيارات مع قيامنا بتوسيع فئات أصول العملات، وتنويع عروض منتجاتنا، وإتاحة الوصول إلى المزيد من المشاركين في السوق".