إجازة «الأضحى» تُنعش فنادق الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت فنادق في الإمارات معدلات إشغال إيجابية ومرتفعة مع ارتفاع الحجوزات خلال إجازة عيد الأضحى، لا سيما من السوقين المحلي والخليجي، إضافة إلى طلب من السوق الأوروبي. وتوقع عاملون في القطاع الفندقي بالدولة تحقيق أداء إيجابي للموسم الصيفي سيكون أفضل من العام الماضي، مع تسجيل قطاع السياحة والضيافة بالدولة وتيرة تعافٍ متسارعة، ونمواً في الطلب والإيرادات، بالتزامن مع إطلاق الفنادق عروض الصيف التي تقدم خصومات وتخفيضات على أسعار الغرف والمرافق، مع إضافة خدمات جديدة للزوار.

وقال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في روتانا للفنادق: إن العروض الصيفية مستمرة مع تخفيضات تصل إلى 20% على الإقامة عند الحجز من خلال موقع روتانا الإلكتروني، والتي تستمر لغاية 31 أغسطس 2022.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسجل فنادقنا بالدولة معدلات إشغال تصل إلى 70% فيما تسجل المنتجعات الشاطئية 80%.

وبين أن الطلب سيكون بشكل رئيسي من السوق المحلي والخليجي، على رأسه السوق السعودي، إضافة إلى الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وفي السياق نفسه، قالت منى عوني، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»: تستمر عروض الصيف تزامناً مع الأنشطة الترفيهية في دبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت: «لدينا خصومات خاصة وعروض متنوعة، ونتوقع إشغالاً يتراوح ما بين 70% إلى 75%».

وقالت: الطلب بشكل رئيسي من السياحة الداخلية، لا سيما من إمارات ومناطق أخرى داخل الدولة، إضافة إلى طلب كبير من السوق السعودي.

وقال محمد محمود، مدير عام منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة: نلاحظ أن رأس الخيمة تزداد شعبية لإقامة العائلات، حيث تحجز العائلات الفلل المطلة على البحر والفيلات المطلة على الشاطئ مع مسبح خاص.

وأكد أن الطلب في الصيف سيستمر، حيث سيكون بشكل رئيسي من السوق المحلي، إضافة إلى طلب من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، متوقعاً أن تتحسن نسبة الإشغال في الصيف الجاري بشكل كبير مقارنة بعام 2021.

وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، بلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات العام الماضي نحو 67.5 مليار درهم مقارنة مع 45.4 مليار درهم في عام 2020 أي بنمو 48%، في وقت بلغ الإنفاق من السياح المحليين على السياحة داخل الدولة عام 2021 نحو 33.2 مليار درهم مقارنة مع 27.2 مليار درهم عام 2020 بنمو 22%، بينما بلغ في عام 2019 نحو 43.4 مليار درهم.