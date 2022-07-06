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«الإمارات للألمنيوم» تستخدم رافعات آلية في جبل علي
عبد الناصر بن كلبان
7 يوليو 2022 00:30

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، عزمها تركيب رافعات علوية آلية متعددة الوظائف في موقعها في جبل علي، فيما يمثل خطوة هامة نحو أتمتة الرافعات المستخدمة في عمليات صهر الألمنيوم وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعقود قادمة. 
ومن المتوقع تسليم أول رافعة جديدة قبل نهاية العام 2023 مع تشغيل جميع الرافعات الـ 14 الجديدة بحلول العام 2025. وتؤدي الرافعات المستخدمة في أعمال خلايا الاختزال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مهام معقدة تتضمن استبدال الأقطاب الكهربائية الموجبة /الأنود/ واستخراج المعدن المصهور في درجات حرارة ومستويات مغناطيسية عالية للغاية، فيما يبلغ وزن الرافعة الواحدة أكثر من 100 طن. 
وقام عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بجولة مع سيباستيان جوجييه، رئيس قسم الألمنيوم في مجموعة Fives، في خطوط إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي، حيث سيتم فيه مشروع استبدال الرافعات. 
وقال ابن كلبان: تمثل الرافعات الآلية جزءاً مهماً للغاية في عمليات صهر الألمنيوم، وتوفر أتمتتها إمكانات كبيرة لتقليل المخاطر على الأشخاص وتحسين الكفاءة والتكلفة.. مشيراً إلى أن تلك الرافعات الجديدة ستوفر إمكانات الأتمتة في خطوط إنتاج الشركة، وتوقع تحقيق المزيد من الأتمتة خلال فترة عمل هذه الرافعات.

الإمارات
جبل علي
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