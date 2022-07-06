الإسترليني يهوي مع تمسك جونسون بالسلطة

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء بارزين بحكومته.

وقال محللون إن الجنيه الإسترليني يتحرك في الغالب بسبب المخاوف الاقتصادية من حدوث ركود عالمي، وليس الاضطرابات السياسية في بريطانيا.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني 0.41 بالمئة مقابل الدولار ليبلغ 1.19100 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.18770 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2020.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو 0.31 بالمائة إلى 85.570 بنس، بعد أن سجلت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2002 بسبب المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة.