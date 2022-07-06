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«برنت» عند 104.40 دولار للبرميل
«برنت» عند 104.40 دولار للبرميل
6 يوليو 2022 17:32

كوالالمبور (رويترز) 
صعدت أسعار النفط بنحو 3% اليوم، قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها مع إقبال المستثمرين على السوق، بعد تراجع شديد في الجلسة السابقة؛ إذ عادت مخاوف مرتبطة بالإمدادات مع استمرار القلق من ركود عالمي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 3.08 دولار أو 2.9 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 105.85 دولار في المعاملات المبكرة، بعدما هوت 9.5 بالمئة الثلاثاء وهو أكبر انخفاض يومي منذ مارس. 

وسجلت الأسعار في أحدث تداول لها ارتفاعاً بلغ 1.63 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 104.40 دولار للبرميل في الساعة 0650 بتوقيت جرينتش.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 102.14 دولار للبرميل مسجلاً زيادة بلغت 2.64 بالمئة أو 2.7 بالمئة، بعدما أغلق دون 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ نهاية أبريل. 

وتراجع العقد لفترة موجزة مع ارتفاع الدولار، لكنه استأنف الصعود وسجل في أحدث تداول زيادة 1.20 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 100.70 دولار للبرميل.وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاماً مقابل اليورو، وإلى أعلى مستوى في عدة أعوام مقابل عملات رئيسية أخرى.

برنت
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