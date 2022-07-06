«أبوظبي المالي» وبورصة البحرين يطلقان منصة «تبادل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين عن إطلاق منصة «تبادل» الأولى من نوعها في المنطقة لتوفير الوصول المباشر للأسواق، حيث تم إطلاق المنصة في الوقت ذاته في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين.

وقام بقرع جرس جلسة افتتاحية السوق لإطلاق المنصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هشام ملك رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين في بورصة البحرين، حيث بثت الفعالية مباشرة في كل من مقر بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بحضور معالي زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول عن بورصة البحرين في مملكة البحرين، ومعالي رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تأسست منصة تبادل بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين في نوفمبر 2021، لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وإحداث نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز السيولة في السوقين.

وألقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، كلمة ترحيبية بداية الحفل قال فيها: «تقوم المؤسسات المالية بدورٍ أساسيٍ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وإننا نشهد اليوم حدثاً مميزاً وثمرة للشراكة الإستراتيجية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يجسد الرعاية والاهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله، لتنمية البيئة الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين، من خلال السعي الدائم لخلق مسارات متجددة من التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والاستثمارية.»

وعلق هشام ملك رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: «في ظل المعطيات والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في كافة المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي والذي برزت فيه أهمية تكامل الأسواق المالية، التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، يأتي إطلاق منصة «تداول»، تلك المبادرة المشتركة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع بورصة البحرين، والتي تهدف لربط أسواق المال في المنطقة لضمان سيولة الأسواق المالية وابتكار فرص مستدامة للاستثمار، لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الأسواق في النمو على المستوى الإقليمي».

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: إن إطلاق منصة «تداول» هو برهان على التزامنا بهذه الاستراتيجية وعلى كوننا السوق المفضل للمستثمرين والمصدرين. ستعمل منصة تبادل على تعزيز العلاقات وعمليات التبادل الإقليمية، وزيادة فرص الاستثمار أمام المستثمرين والمصدرين. ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركائنا في بورصة البحرين لتعزيز عروضنا وضم المزيد من أسواق رأس المال إلى المنصة، مما يتيح نمو أسواق ورأس المال في المنطقة ودعم التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي».

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، بقوله: «يأتي إطلاق منصة»تبادل«تتويجاً لجهود بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو ما يعكس التزام بورصة البحرين تجاه تعزيز التعاون مع بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية بخطة التعافي الاقتصادي، والتي من ضمن أولوياتها تطوير سوق رأس المال».