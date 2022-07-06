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«إيميرج» و«ميرال» يطوران مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية
«إيميرج» و«ميرال» يطوران مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية
6 يوليو 2022 15:52

أبوظبي (وام)
أعلنت شركة «إيميرج» المشروع المشترك بين شركتي أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«إي دي إف»، اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة «ميرال»، المطوّر الرائد للوجهات في أبوظبي، لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقع مشروع «سي وورلد أبوظبي» الذي يتم تشييده حالياً في جزيرة ياس. 

وسيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح مبنى مشروع الحياة البحرية الضخم في جزيرة ياس بقدرة إنتاجية تصل إلى 8.2 ميجاواط، ويشمل ذلك المبنى الرئيسي للمشروع. وستقوم «إيميرج» بتطوير مشروع متكامل يتضمن عمليات التصميم والمشتريات والبناء، بالإضافة إلى توفير خدمات التشغيل والصيانة. 

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعكس هذا المشروع التزام أبوظبي بإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق أهدافها الخاصة بالطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وسيتيح التعاون بين كل من «مصدر» و«إي دي إف»، الشركتين الرائدتين في قطاع الطاقة، تسخير خبراتهما المحلية والدولية من خلال شركة «إيميرج» التي ستوفر كافة الإمكانات اللازمة لدعم «ميرال» في جهودها البيئية المتواصلة، والمساهمة بالتالي في دفع عجلة التنمية المستدامة ضمن قطاع الترفيه والسياحة على المستوى الإقليمي». 

من جهته أكد محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، أهمية الاتفاق مع «إيميرج» الذي يأتي في إطار خطط الاستدامة الخاصة بمشروع «سي وورلد أبوظبي». 

وقال: إن أنظمة الطاقة الشمسية التي سيتم تركيبها تتوافق مع نهج الشركة في الاستفادة من مصادر الطاقة المستدامة ضمن مشاريعها. وأشار الزعابي إلى أن هذا التعاون يعكس التزام «ميرال» بتسخير الأنظمة الأكثر كفاءة ضمن مرافقها في جزيرة ياس، مما يعزز مكانة الجزيرة كوجهة عالمية رائدة للترفيه السياحي المتوافق مع المعايير البيئية المطبّقة في دولة الإمارات. 

من ناحيته قال مارك سوانسون، الرئيس التنفيذي لشركة «سي وورلد باركس وانترتينمنت»: «تلتزم شركتنا ببناء مستقبل أكثر استدامة وتشجيع جميع المبادرات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف. وتعكس هذه الاتفاقية مدى انسجام توجهات «سي وورلد أبوظبي» مع جهودنا الرامية لاعتماد حلول فعّالة ومبتكرة ضمن المرافق الترفيهية التي تديرها شركتنا. ونطمح من خلال تشييد شركتنا لأول منتزه لها للحياة البرية خارج الولايات المتحدة إلى تسخير خبرتها ومشاركتها مع الجهات المعنية في المنطقة، والتعاون مع شركائنا من أجل الوصول إلى بيئة أفضل». 

من جانبه قال لوران كليمنت، الرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف» الشرق الأوسط: «يساهم القطاع الخاص بدور رئيسي في دعم تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والوصول إلى مزيج طاقة يشمل مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد والأهداف البيئية. ونحن على قناعة بأن شراكتنا المثمرة مع «مصدر»، من خلال شركة «إيميرج»، و«ميرال» سوف تسهم في تحفيز الجهات الأخرى ضمن القطاع الخاص من أجل الاستفادة من الطاقة الشمسية والانضمام إلينا في رحلة بناء مستقبل أكثر استدامة في دولة الإمارات». 

ميرال
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