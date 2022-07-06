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الذهب يرتفع عالمياً مع توقف صعود الدولار
الذهب يرتفع عالمياً مع توقف صعود الدولار
6 يوليو 2022 15:24

 سجلت أسعار الذهب عالمياً مكاسب طفيفة خلال تعاملات اليوم، مستفيدة من توقف صعود الدولار بعد ارتفاعه صوب أعلى مستوياته في 20 عاماً. وبحلول الساعة 12:33 مساء بتوقيت الإمارات صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1767.7 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.25% إلى 1760.85 دولار للأونصة.
 وهوت أسعار الذهب دون مستوى 1800 دولار، مع تأثر شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الأميركي، إلى جانب تحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.66% إلى 19.24 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.14% إلى 1924.03 دولار، في حين هبط البلاتين 0.18% إلى 849.15 دولار.

المصدر: وام
الذهب
الدولار
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