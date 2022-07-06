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وفاة محمد باركيندو أمين عام منظمة "أوبك"
أمين عام أوبك محمد باركيندو
6 يوليو 2022 12:13

أعلن ميلي كياري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، اليوم الأربعاء، وفاة الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو.
وكان من المقرر أن يتنحى باركيندو (63 عاما) في نهاية الشهر الجاري، بعد أن ظل أمينا عاما لأوبك لستة أعوام.
وقال كياري على تويتر "فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو" مضيفا أن الوفاة حدثت في نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء.
وأردف أن الوفاة "خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي".
وذكر كياري أن باركيندو توفي بعد ساعات من لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري وإلقائه الخطاب الرئيسي في قمة للطاقة في أبوجا.

المصدر: وكالات
محمد باركيندو
أوبك
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