الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
النفط يرتفع بعد خسائر حادة
النفط يرتفع بعد خسائر حادة
6 يوليو 2022 10:33

ارتفعت أسعار النفط العالمية في تداولات اليوم، بعدما منيت بخسائر حادة في الجلسة الماضية جراء المخاوف من الركود العالمي ونقص الإمدادات.

وبحلول الساعة / 09:42 صباحاً بتوقيت الإمارات/ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 1.51% أو ما يعادل 1.55 دولار لتصل إلى 104.32 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أغسطس نحو 95 سنتاً أو ما نسبته 0.95% لتصل إلى 100.45 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد انخفضت بنحو 10 دولارات أمس الثلاثاء، مسجلة أعلى وتيرة تراجع يومية على مدار 4 أشهر منذ مارس الماضي. وتترقب الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع البيانات الأسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وام
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©