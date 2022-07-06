النفط يرتفع بعد خسائر حادة

ارتفعت أسعار النفط العالمية في تداولات اليوم، بعدما منيت بخسائر حادة في الجلسة الماضية جراء المخاوف من الركود العالمي ونقص الإمدادات. وبحلول الساعة / 09:42 صباحاً بتوقيت الإمارات/ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 1.51% أو ما يعادل 1.55 دولار لتصل إلى 104.32 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أغسطس نحو 95 سنتاً أو ما نسبته 0.95% لتصل إلى 100.45 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد انخفضت بنحو 10 دولارات أمس الثلاثاء، مسجلة أعلى وتيرة تراجع يومية على مدار 4 أشهر منذ مارس الماضي. وتترقب الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع البيانات الأسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وام