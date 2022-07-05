«النفط» يهبط 10 دولارات للبرميل

لندن (رويترز)

هبطت أسعار النفط أكثر من عشرة دولارات للبرميل أثناء التعاملات أمس، إذ غطت المخاوف حيال ركود اقتصادي عالمي محتمل يقلص الطلب على الخام على القلق من تعطل في الإمدادات.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 10.77 دولار، أو 9.5 بالمئة، إلى 102.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1543 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 9.30 دولار، أو 8.6 بالمئة، إلى 99.13 دولار للبرميل.

وتزداد مخاوف المستثمرين من الطلب في ظل تشديد واسع للظروف المالية العالمية، حيث يكافح مجلس الاحتياطي الأميركي التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة بشكل سريع.

ورفع البنك المركزي الأسترالي الثلاثاء أسعار الفائدة للشهر الثالث، مع الإشارة إلى زيادات أخرى، في ظل سعيه لاحتواء زيادة التضخم حتى مع احتمال التعرض لخطر انكماش اقتصادي.

ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعماً من المخاوف بشأن الإمدادات، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على الشحنات الواردة من روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، وكذلك المخاوف بشأن قدرة دول الشرق الأوسط المنتج الرئيس للنفط على زيادة الإنتاج، وأيضاً الخلافات العمالية الحالية في النرويج.

وقالت النقابة التي تقود العمل الصناعي في النرويج لرويترز، إن العمال في القطاع البحري بدؤوا إضراباً من شأنه أن يؤدي إلى خفض إنتاج النفط والغاز.

وقالت شركة إكوينور لإنتاج النفط في النرويج إن الإضراب من المتوقع أن يخفض إنتاج النفط والغاز بنحو 89 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً، الذي يخرج منه ما يصل إلى 27 ألف برميل يومياً من الغاز. ووفقاً لتوقعات هيئة النفط والغاز في النرويج يوم الأحد، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط لما يصل إلى 130 ألف برميل يومياً، اعتباراً من يوم الأربعاء.