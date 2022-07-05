«طيران الإمارات» تحدّث مقصورات 120 طائرة

يوسف العربي (دبي)

تستثمر «طيران الإمارات» 8 مليارات درهم لتحديث وتجديد مقصورات أكثر من 120 طائرة من طرازي «بوينغ» و«إيرباص»، بما في ذلك تزويدها بمنتج الدرجة السياحية الممتازة، بحسب عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات».

وقال الرضا، في تصريحات صحفية، أمس، خلال فعالية نظمتها الشركة بمناسبة إطلاق الدرجة السياحية الممتازة على طائراتها، إن الطلب على السفر في تزايد مستمر، متوقعاً التعافي الكامل من تداعيات «كوفيد- 19» خلال عام 2023، لافتاً إلى أن نسبة الإشغال المقعدية في «طيران الإمارات» 80% في الوقت الحالي.

وأضاف أن الحجوزات قوية للصيف وبعد الصيف على جميع الوجهات بغرض السياحة أو الأعمال، منوهاً بأن التحدي يكمن في توافر أطقم القيادة وجاهزية المطارات حول العالم.

ولفت إلى أن «طيران الإمارات» تنقل حالياً أكثر من 3 ملايين مسافر شهرياً، وهو رقم قريب من مستويات ما قبل «الجائحة».

ونوه الرضا إلى أن «طيران الإمارات» تغطي حالياً كل الوجهات التي علقت الرحلات إليها بداية «الجائحة»، وتعمل حالياً على زيادة عدد الرحلات، مشيراً إلى وجود نية لفتح خطوط ووجهات جديدة في المراحل المقبلة، مع التركيز حالياً على الوجهات القائمة، ورفع الطاقة التشغيلية بها بنسبة 100%.

طائرات جديدة

وأوضح الرضا أن الشركة تشغل حالياً أكثر من 70 طائرة من طراز إيرباص 380 وكامل أسطول «البوينغ 777» وعددها 134 طائرة، بما في ذلك 16 طائرة مخصصة لعمليات الشحن الجوي، متوقعاً تشغيل 90 طائرة بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن الناقلة ستدخل المزيد من طائرات أسطول «إيرباص» إلى الخدمة خلال الفترة المقبلة، لكن ذلك سيرتبط بالقدرة على توظيف أطقم في الطائرات والمطارات.

وأوضح الرضا أن «طيران الإمارات» استفادت من السياسة التي اتبعتها دولة الإمارات في ما يتعلق بالتعامل مع جائحة «كوفيد-19»، واتخاذها إجراءات استباقية في هذا الصدد، حيث إن العديد من المسافرين اختاروا دبي وجهة أساسية لهم للزيارة، أو ممارسة أعمالهم، انطلاقاً منها.

وحول غلاء أسعار تذاكر السفر، قال الرضا، إن الشركة أضافت علاوة الوقود إلى أسعار تذاكر السفر، منوهاً بأن الوقود يستحوذ على نحو 30% من تكلفة العمليات التشغيلية.