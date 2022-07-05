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رسملة «دبي المالي» تتجاوز 535 مليار درهم
سوق دبي المالي
6 يوليو 2022 01:34

أبوظبي (وام)

تجاوز رأس المال السوقي لسوق دبي المالي حاجز 535 مليار درهم، بعد إدراج أسهم مجموعة «تيكوم» أمس في أعقاب النجاح الكبير للطرح العالمي الذي شهد طلباً قوياً مع تسجيل اكتتاب الأفراد في الدولة تغطية بواقع 40 مرة، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي. ووصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 521.9 مليار درهم بنهاية جلسة الاثنين، فيما بلغت القيمة السوقية لـ «تيكوم» مع الإدراج نحو 13.4 مليار درهم، لترتفع بذلك رسملة السوق إلي 535.3 مليار درهم. ونشطت التداولات على سهم «تيكوم» خلال الدقائق الأولى من بدء التداول عليه في سوق دبي المالي مستقطباً أكثر من 90 مليون درهم بعد تداول 33.5 مليون سهم.

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