تحالف إماراتي يعرض الاستحواذ على «مدينة نصر للإسكان والتعمير»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار» («سوديك»)، وهي شركة تابعة للدار العقارية «الدار» و«القابضة» (ADQ)، تقديم عرضٍ غير ملزم للاستحواذ المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم شركة العقارات المصرية «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، والتي تُقدَّر قيمتها بـ 6.18 مليار جنيه مصري (328 مليون دولار أميركي).

تأتي هذه الصفقة المقترحة تماشياً مع استراتيجية «سوديك» الرامية إلى توسيع نطاق محفظة أعمالها في مجال المشاريع السكنية متعددة الاستخدامات في منطقة القاهرة الكبرى والساحل الشمالي بجانب الأسواق الرئيسية الأخرى، وذلك من خلال تنمية أعمالها وإبرام صفقات استحواذ استراتيجية من شأنها تعزيز حضورها وتحقيق أوجه التآزر المنشودة. وتجدر الإشارة إلى أن تحالف شركة الدار وشركة «القابضة» (ADQ) يمتلك حصلة الأغلبية في شركة «سوديك»، وذلك عقب استحواذه على 85.5% من أسهم الشركة في صفقة أُبرِمت في ديسمبر 2021. ويقدّم هذا التحالف الدعم الكامل لشركة «سوديك» بهدف تعزيز مسيرة نموّها وترسيخ مكانتها كمطورٍ رائد في السوق المصرية من حيث الحضور والسمعة، مما يمكنها من اقتناص أفضل الفرص وتوسيع نطاق أعمالها وتطبيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات عبر العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.