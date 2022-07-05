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إطلاق العلامة التجارية e& money
إطلاق العلامة التجارية e& money
6 يوليو 2022 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «e&» (المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات») أمس، عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة للمحفظة الإلكترونية eWallet تحت مسمى e& money في خطوة تمثل تحولها إلى شركة تكنولوجيا مالية رائدة وذراع لشركة e& الحياة، إحدى ركائز مجموعة e&، سعياً للارتقاء بتجارب العملاء عبر منصة مالية مبتكرة ومتكاملة.
ويأتي هذا الإعلان عقب النجاح الذي حققته محفظة eWallet، بتوفيرها لحلول الدفع الآمنة والمرنة واللاتلامسية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات لتساعدهم على إتمام معاملاتهم اليومية بشكلٍ سلس. 
ومن خلال العلامة التجارية الجديدة، ستتحول e& money إلى منصة شاملة تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات المالية للعملاء، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية مثل الدفعات للوسطاء والبائعين، والتحويلات المالية، وسداد الفواتير، والإقراض، والاستثمارات، والبطاقات المالية ذات العلامة التجارية المشتركة، وخدمات التأمين.
وفي هذا الإطار، قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «&e الحياة»: «نرتكز في أعمالنا على أسس متينة للنمو من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تحسّن أساليب الحياة للعملاء وتعزّز قيمة الأعمال للوسطاء والشركات. وتعكس شركة التكنولوجيا المالية e& money مدى التزامنا بتطوير حلول التكنولوجيا المالية الرقمية التي تحدث الأثر الإيجابي، في إطار مساهمتنا في تكوين سوق مالي شامل ومبتكر يلبي جميع الاحتياجات المالية لعملائنا بما يتجاوز الخدمات التقليدية».
وأضاف الشامسي: «بالتزامن مع تطور المنظومة المالية، ستشكل e& money نقطة ارتكاز للنهوض بالاقتصاد غير النقدي من خلال الاستفادة من قيمة العلامة التجارية لمجموعة e& وقاعدة عملائها القوية في الإمارات والأسواق الأخرى. كما نرحب أيضاً بالشراكات الاستراتيجية مع الشركات الناشئة وروّاد قطاع التكنولوجيا المالية لتقديم أفضل التقنيات والحلول المبتكرة».

&e
مجموعة e&
اتصالات
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