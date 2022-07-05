«قيادة السيارات» تعتمد التوزيعات النقدية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توزيعات أرباح نقدية بناء على ما تم اعتماده باجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد يوم 3 مارس 2022 واجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد يوم 29 يونيو 2022 بعد اعتماد وتصديق توزيعات الأرباح النقدية المرحلية عن الربع الثاني لعام 2022م بواقع 15% من رأس مال الشركة، بقيمة 13,467,960 درهماً.

حيث تجدر الإشارة بأن الشركة وعلى الرغم من التحديات الكبيرة المشهودة في حالة السوق الحالية، تمكنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات من تحقيق نمو اقتصادي قوي في أرباحها التشغيلية والعملية والصافية، الأمر الذي أتاح للشركة توزيع الأرباح المعتمدة لمساهميها، وعكس النمو المتميز والقدرة على تحقيق رؤيتها لشركائها ومساهميها.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الحفاظ على نمط نمو الأرباح والدور المهم الذي تقوم به إدارتها التنفيذية من خلال الحفاظ على نمو أعمال الشركة واستثماراتها في مجالات عدة ومتنوعة، لكي تضمن الحفاظ على علاقتها المتميزة مع مساهميها وشركائها الرئيسين من خلال الأنظمة المتبعة في تحقيق الأرباح من عملياتها الرئيسة والاستثمارية المتنوعة.