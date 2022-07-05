الأربعاء 6 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«قيادة السيارات» تعتمد التوزيعات النقدية
«قيادة السيارات» تعتمد التوزيعات النقدية
6 يوليو 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توزيعات أرباح نقدية بناء على ما تم اعتماده باجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد يوم 3 مارس 2022 واجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد يوم 29 يونيو 2022 بعد اعتماد وتصديق توزيعات الأرباح النقدية المرحلية عن الربع الثاني لعام 2022م بواقع 15% من رأس مال الشركة، بقيمة 13,467,960 درهماً.
حيث تجدر الإشارة بأن الشركة وعلى الرغم من التحديات الكبيرة المشهودة في حالة السوق الحالية، تمكنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات من تحقيق نمو اقتصادي قوي في أرباحها التشغيلية والعملية والصافية، الأمر الذي أتاح للشركة توزيع الأرباح المعتمدة لمساهميها، وعكس النمو المتميز والقدرة على تحقيق رؤيتها لشركائها ومساهميها.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الحفاظ على نمط نمو الأرباح والدور المهم الذي تقوم به إدارتها التنفيذية من خلال الحفاظ على نمو أعمال الشركة واستثماراتها في مجالات عدة ومتنوعة، لكي تضمن الحفاظ على علاقتها المتميزة مع مساهميها وشركائها الرئيسين من خلال الأنظمة المتبعة في تحقيق الأرباح من عملياتها الرئيسة والاستثمارية المتنوعة. 

شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
منازل غمرتها الفيضانات بجوار جسر وندسور القديم على طول نهر هاوكيسبيري الفائض في ضاحية وندسور شمال غرب سيدني
عربي ودولي
آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات
اليوم 13:45
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
الإمارات
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
اليوم 13:45
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:25
درب التبانة
الإمارات
"الإمارات للفلك": نهر المجرة يظهر في سماء الإمارات
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©