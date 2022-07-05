الدار تُطلق مشروع «ياس غولف كولِكشن»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار العقارية «الدار» عن إطلاق «ياس غولف كولِكشن»، الذي يُعد أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة في جزيرة ياس في أبوظبي والبالغ قيمته 1.7 مليار درهم.

ويقع المشروع السكني - الفاخر المُطل على ملعب الغولف ياس لينكس أبوظبي وغابات القرم الطبيعية في أبوظبي والمستوحى تصميمه من نمط المنتجعات - على مساحة طابقية إجمالية تصل إلى 127 ألف متر مربع ويحتوي على 1062 شقة ووحدات دوبلكس، وهي متاحة للتملك لجميع الجنسيات اعتباراً من تاريخ 23 يوليو الجاري.

ويوفر هذا المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات التي تلبي احتياجات وأذواق شريحة واسعة من العملاء حيث تتنوع خيارات الشقق السكنية في هذا المشروع الجديد.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: إن إطلاق مشروع ياس غولف كولِكشن يؤكد المكانة الراسخة التي تزخر بها جزيرة ياس باعتبارها وجهة من الطراز العالمي تحظى باهتمام كبير من جانب المقيمين بالدولة والمشترين الدوليين.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الإنشاء في مشروع «ياس غولف كولِكشن» خلال الربع الأول من عام 2023 على أن تبدأ عمليات تسليم الوحدات خلال الربع الثالث من عام 2025.

وتماشياً مع استراتيجية الاستدامة الشاملة لشركة الدار العقارية، صممت الوحدات السكنية في مشروع «ياس غولف كولِكشن» لتحقيق تصنيف لؤلؤتين ضمن فئة المباني السكنية وتصنيف لؤلؤة للمساحات العامة وفقاً لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج (استدامة).