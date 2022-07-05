«كلاود سبيسز» تفتتح فرعها في سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «كلاود سبيسز» عن افتتاح فرعها الثاني في العاصمة الإماراتية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ما سجل فرعها الأول في ياس مول نجاحاً ملحوظاً بالتزامن مع الطلب المتزايد في المنطقة على حلولٍ مرنةٍ لأماكن العمل.

ويمتد الفرع الجديد علي طابقين كاملين في برج السراب، ويشمل مساحاتٍ مصممةٍ خصيصًا للعمل وغرف الاجتماعات المريحة الخاصة وصالات العمل المشترك الأنيقة.

صُمم فرع كلاود سبيسز في سوق أبوظبي العالمي ليجذب روّاد الأعمال المبدعين وأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق بيئة مناسبة للعمل والتواصل والتعاون.

كلاود سبيسز هي شركة رائدة في مجال توفير حلول العمل المرن تهدف من خلالها لزيادة قيمة استثمارات شركة الدار العقارية. انطلقت شركة كلاود سبيسز لأول مرة في ياس مول في أكتوبر 2020، لتُصبحَ أول مساحة عملٍ مشتركٍ في دول الخليج تتواجد في مركزٍ تجاريِّ. وهي تلبي احتياجات روّاد الأعمال والشركات المحلية والدولية، إضافةً إلى إمكانية استفادة أصحاب المحلات في ياس ممّا توفره من مساحةٍ إبداعية مزوّدة بالعديد من الخدمات.

وفي هذه المناسبة، قال يقول سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول قطاع التجزئة لدى في شركة الدار للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة C2i، الشركة التابعة لشركة الدار والتي أطلقت كلاود سبيسز: «يمثّل كلاود سبيسز ليس مجرد مكتبٍ فحسب، ولكنه مساحة عملٍ تفاعلية توفر من مشتركٍ يقدّم حلاً وسطًا يوفّق بين بيئات العمل التقليدية والطلب المتزايد على بالمرونة والسرعة والحداثةتواصل ما تفتقده بيئات في العمل التقليدية وتتيح سبلاً عديدة للتواصل والعمل المشترك».

وأضاف «إننا نشهد طلباً متزايداً على نموذج العمل بحكم التغيّر المستمر في سلوكيات المستهلكين، وهو ما حرصنا على تلبيته حين وضعنا نموذجنا لمساحة العمل المشترك، لنتمكّن من خلالها من توفير تجربةٍ تلبي متطلبات عملائنا مصمم ليوتفوق توقعاتهم. المستهلكين التي تستمر في التغيّر، وقد أثبت هذا النموذج عمل كلاود سبيسز نجاحه في فرعنا الأول في ياس مول،. ويسعدنا اليوم نحن سعيدون الآن بافتتاح فرعنا الثاني في سوق أبوظبي العالمي».