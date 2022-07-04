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الاقتصادي
النفط يتراجع بفعل مخاوف شح الإمدادات
النفط يتراجع بفعل مخاوف شح الإمدادات
5 يوليو 2022 02:37

لندن (رويترز) 

 تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد أن طغت المخاوف من تأثر الطلب بركود عالمي على المخاوف من شح المعروض وسط انخفاض إنتاج أوبك والاضطرابات في ليبيا والعقوبات على روسيا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 111.30 دولار للبرميل عند الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت بأكثر من دولار في بداية التعاملات. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.4 بالمئة، إلى 108.03 دولار للبرميل.
وقال نعيم إسلام من شركة أفاتريد: «تميل المخاطر إلى الاتجاه الهبوطي مع قلق المستثمرين من تباطؤ الطلب على النفط بسبب احتمال قوي بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم».
واقترب خام برنت هذا العام من أعلى مستوى له منذ 2008 عندما سجل 147 دولارا للبرميل في الوقت الذي زاد فيه الغزو الروسي لأوكرانيا من المخاوف بشأن الإمدادات. وأظهر مسح أن منظمة (أوبك) لم تحقق هدفها من زيادة الإنتاج في يونيو. وتضرر إنتاج الإكوادور، العضو بأوبك، جراء اضطرابات، وقد يؤدي إضراب في النرويج إلى خفض الإمدادات هذا الأسبوع.  

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