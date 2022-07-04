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«الطيران المدني» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
«الطيران المدني» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
5 يوليو 2022 02:37

دبي (وام)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد والمطور حيث يحتوي على واجهة مستخدم جديدة وسهلة الاستخدام. 
ويأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية التحول الرقمي للهيئة العامة للطيران المدني وذلك من أجل توفير الخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية وسعياً لتحسين تجربة متعالميها. 
ويعتبر موقع الهيئة الجديد منصة رقمية حديثة لعالم الطيران المدني في دولة الإمارات حيث يتميز بحلته الجديدة، ويوفر قائمة بالخدمات الرقمية ويعرض آخر الأخبار والمستجدات والمجلات الإلكترونية الصادرة من قبل الهيئة بالإضافة إلى نشر آخر التحديثات الخاصة باللوائح والأنظمة ذات الصلة. كما سيتمكن المتعاملون من استخدام خاصية الهوية الرقمية للتسجيل وتخصيص الملف الشخصي واستخدام خاصية المساعد الشخصي «صقر». 
ويتيح الموقع الإلكتروني للمتعاملين ما يزيد على 200 خدمة إلكترونية للأفراد والمؤسسات مما يعزز تجربة المستخدمين في إنجاز معاملاتهم من دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الهيئة.

هيئة الطيران المدني
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