«وطنية» تعلن بدء التداول في سوق دبي المالي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركتا دار التكافل والوطنية للتكافل/وطنية/، عن بدء التداول في سوق دبي المالي اليوم تحت رمز DARTAKAFUL برأسمالٍ إجماليٍّ قدره 260 مليون درهم، حيث ينتج عن الاندماج بين الشركتين توسعٌ كبيرٌ في التغطية الجغرافية والأسواق المتاحة، ويصبح لدى الشركة قاعدة كبيرة تشمل أكثر من 100 من الشركاء الاستراتيجيين في صناعة التأمين كوسطاء التأمين، ومزودي خدمات التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت الشركة المندمجة/وطنية/ اليوم، عن إتمام اندماجهما اعتباراً من تاريخ الأول من يوليو الجاري، وفقاً لخطة الاندماج المعلنة في 3 مارس 2022، وبعد استفاء جميع شروط الصفقة، بما في ذلك الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والمساهمين.

واحتفظت الشركة الجديدة، برئاسة مجلس الإدارة الجديد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري.. بجميع الكفاءات والخبرات لديها والمتمثلة بالموظفين من كلا الشركتين، والذين يملكون خبرات تراكميةً كبيرة في قطاع التأمين التكافلي، كما ستحتفظ الشركة الجديدة بنسبة 100% من العملاء عند اكتمال عملية الاندماج.

وعمل بنك الإمارات دبي الوطني كمستشارٍ ماليٍّ لصفقة الاندماج، ومكتب هادف وشركائه كمستشارٍ قانونيٍّ لشركة الوطنية للتكافل/وطنية/، وشركة إبراهيم وشركائه كمستشارٍ قانونيٍّ لشركة دار التكافل، وشركة كيه بي إم جي كمستشارٍ للتقييم والعناية المالية الواجبة، وشركة ميليمان المستشار الاكتواري، وضمن عملية الاكتمال تعمل برايس ووترهاوس كوبرز كمستشار رئيسي وسيدار للاستشارات الإدارية الدولية كمستشار تكنولوجيا المعلومات، وتوقف تداول أسهم شركة الوطنية للتكافل «وطنية» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية/ADX/ اعتباراً من إغلاق جلسة التداول الأربعاء 15 يونيو الماضي، وألغيت الشركة رسمياً من سوق أبو ظبي للأوراق المالية في 30 يونيو 2022 كجزءٍ من عملية الاندماج، وذلك بعد استلام شهادة الاندماج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ونتيجةً لذلك، حصل مساهمو شركة الوطنية للتكافل «وطنية» على 0.734375 سهم في شركة دار التكافل مقابل كل سهمٍ يملكونه في شركة الوطنية للتكافل/الوطنية/، لتصبح شركة دار التكافل بذلك إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال التأمين الإسلامي التكافلي، بقيمة أسهم متداولة تقدر بـ 260.156.250 درهم.

وسيبدأ تداول الشركة المندمجة في سوق دبي المالي تحت رمز DARTAKAFUL، اعتباراً من اليوم 4 يوليو 2022. حضر حفل قرع الجرس في سوق دبي المالي صباح اليوم، كل من مجلس الإدارة الجديد ممثلاً برئيسه الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، ومطر حمدان سلطان حمد العامري نائباً للرئيس، وعبدالله عسيران عضو مجلس الإدارة، وحامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وثمن حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إنجاز شركة دار التكافل، إحدى أبرز شركات التأمين المدرجة في السوق منذ العام 2008، لعملية الاندماج مع شركة الوطنية للتكافل، منوهاً إلى حرص شركة دار التكافل على تعزيز الصلة الوطيدة من خلال اختيار سوق دبي المالي كسوق الإدراج للكيان المُدمج الجديد، كما أنه يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركة إزاء السوق، وما يوفره من منظومة أسواق مالية متكاملة وعالمية المستوى.

من جهته، أعرب الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة دار التكافل: عن سعادته للشراكة الجديدة، لافتاً إلى أن شركة دار التكافل تمتلك توجهاً استراتيجياً واضحاً لخلق قيمةٍ مستدامةٍ طويلة الأجل لمساهمينا وشركائنا وموظفينا، بالإضافة إلى توفير الحماية والأمن المالي لمشاركينا من حملة وثائق التأمين.