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الاقتصادي
«اقتصادية أبوظبي» تتعاون مع «جنرال إلكتريك الرقمية»
«اقتصادية أبوظبي» تتعاون مع «جنرال إلكتريك الرقمية»
4 يوليو 2022 18:33

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي اليوم مذكرة تفاهم مع شركة «جنرال إلكتريك الرقمية»، لتسريع وتيرة التحول الرقمي لقطاع التصنيع في الإمارة عبر توظيف الحلول المبتكرة، ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة. وقع مذكرة التفاهم سامح عبدالله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، والدكتورة داليا المثنى، رئيس شركة «جنرال إلكتريك الرقمية»في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية، وذلك عقب منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي يندرج ضمن خطط دولة الإمارات لحفز القطاع الصناعي. وستتعاون «اقتصادية أبوظبي» و«جنرال إلكتريك الرقمية» لدعم تبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري بهدف تعزيز إنتاجية القطاع وقدرته التنافسية ودفعه إلى مزيد من التقدم والابتكار، مع العمل على خفض انبعاثاته من غازات الدفيئة والملوثات الأخرى. وقال سامح عبدالله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تأتي هذه الشراكة مع «جنرال إلكتريك الرقمية» ضمن مساعينا لضمان تدعيم اقتصاد أبوظبي الذكي والدائري بشراكات متينة وأهداف واضحة. ويعتبر القطاع الصناعي أكبر القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي إذ تُقدر مساهمته بنحو 83.5 مليار درهم. وستحفز مبادراتنا هذه مع شركائنا الاستراتيجيين الدوليين القطاع الصناعي نحو لعب دور أكبر في التنويع الاقتصادي، وبالتالي مضاعفة مساهمته في الاقتصاد. من جانبها، قالت الدكتورة داليا المثنى، رئيس شركة «جنرال إلكتريك» في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: «يشهد قطاع التصنيع الإماراتي تحولاً رقمياً مستمراً يحفزه لتحقيق إنتاجية وكفاءة أكبر، عدا عن خفض التكلفة الإجمالية للملكية، وزيادة مستويات ربحيته. ويسعدنا أن نضافر جهودنا مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة باستخدام حلولنا المبتكرة، مع المساهمة أيضاً في بناء اقتصاد المعرفة. كما سنعمل معاً لحفز اعتماد عمليات التصنيع الدائري من أجل ضمان مستقبل أكثر استدامةً للجميع».
 

دائرة التنمية الاقتصادية
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