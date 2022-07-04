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الاقتصادي
تفاهم بين جمارك أبوظبي وأصحاب العلامات التجارية
تفاهم بين جمارك أبوظبي وأصحاب العلامات التجارية
4 يوليو 2022 16:12

بوظبي (الاتحاد)

وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مقرها الرئيسي مذكرة تفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية. وتنص المذكرة التي وقعها من جانب جمارك أبوظبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، ومن جانب المجلس رئيس مجلس الإدارة على تعزيز الجهود لمكافحة البضائع المقلدة والسلع المغشوشة في الأسواق، والتعاون في توعية المستهلكين بحقوق الملكية الفكرية وبخطورة استخدام أو تجارة البضائع المقلدة، والتنسيق في تنظيم الحملات التوعوية والبرامج التثقيفية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات توفر كافة المعلومات المطلوبة بمجال مكافحة الغش التجاري، ورفع كفاءة مفتشي جمارك أبوظبي وقدراتهم على التمييز بين المنتجات والبضائع الأصلية والمقلدة. وجاء توقيع مذكرة التفاهم إيماناً بأهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية حقوق المستهلكين، إذ سيعمل الطرفان بما لديهما من إمكانيات وصلاحيات على تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق لمكافحة الغش التجاري ومكافحة تقليد وتزوير العلامات التجارية والعمل على تطبيق أفضل الممارسات والاجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويحمي المصالح الاقتصادية لإمارة أبوظبي والمستثمرين وفق القوانين والأحكام النافذة في الإمارة.
 

جمارك أبوظبي
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