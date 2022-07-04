مراكز الدار التجارية تطلق عروض وتخفيضات الصيف

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت المراكز التجارية التابعة لشركة الدار العقارية باقة من تخفيضات الصيف التي تستمر لمدة تسعة أسابيع، ابتداءً من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2022.

وسيستمتع الزوار بتخفيضات وحسومات استثنائية عدا عن فرصة الفوز بجوائز رائعة، وذلك في كل من «ياس مول»، والمركز التجاري العالمي في أبوظبي، و«الجيمي مول» في العين.تشمل تخفيضات الصيف أكثر من 150 متجراً عبر المراكز التجارية الثلاثة، بما في ذلك العلامات التجارية المفضلة لدى الزوار، والتي تقدم عروضاً ترويجية خاصة وحسومات تصل حتى 75%.

وبوصفه الوجهة المفضلة لدى المقيمين والزوّار على حدّ سواء، يطلق ممشى السعديات حملته «تسوق واربح» الخاصة خلال أشهر الصيف، حيث سيحظى 5 رابحين محظوظين بفرصة كسب جائزة متميزة هي عبارة عن عام كامل من تجارب الطعام بقيمة 25.000 درهم إماراتي. ولدخول السحب المستمر حتى 4 سبتمبر، يجب على الزوار التسوق بقيمة 200 درهم إماراتي كحدّ أدنى. علاوةً عن ذلك، يمكن للضيوف في جميع منافذ تناول الطعام ضمن الوجهة الاستفادة من عرض اشترِ واحدة واحصل على وصول مجاني إلى سول بيتش على شواطئ جزيرة السعديات الساحرة.