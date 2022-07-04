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قناة السويس تحقق أعلى إيراد في تاريخها
قناة السويس تحقق أعلى إيراد في تاريخها
4 يوليو 2022 16:10

القاهرة (وام)

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم، أن القناة سجلت أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها بلغ 7 مليارات دولار، خلال العام المالي 2021/2022 متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل، كما سجلت أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن. 

وأوضح الفريق أسامة ربيع -في بيان أصدره أمس- أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2021/2022 رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة خلال العام المالي 2020/ 2021، بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة 1.32 مليار طن خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2020/ 2021 بفارق قدره 130 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 10.9%. 

وأشار إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار محققة أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.

قناة السويس
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