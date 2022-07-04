قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، أن القناة سجلت أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها بلغ 7 مليارات دولار، خلال العام المالي 2021/2022 متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل. كما سجلت أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن. وأوضح الفريق أسامة ربيع -في بيان اصدره اليوم-أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2021 / 2022 رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة، مقابل عبور 19047سفينة خلال العام المالي 2020/ 2021، بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة 1.32مليار طن خلال العام المالي 2021 / 2022، مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2020/ 2021 بفارق قدره 130 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 10.9 %. وأشار إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار محققة أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.