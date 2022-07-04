النفط يتراجع مع استمرار نقص المعروض

تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مما قلص مكاسبها من الجلسة السابقة حيث أثرت المخاوف من ركود عالمي على السوق في الوقت الذي استمر فيه نقص المعروض.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 111.28 دولار للبرميل عند الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 2.4 بالمئة يوم الجمعة. وبالمثل انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.3 بالمئة، إلى 108.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5 بالمئة يوم الجمعة.





المصدر: وكالات