13 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في 2022

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقعت «مطارات أبوظبي»، مرور أكثر من 13 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي خلال العام الجاري، بزيادة تتخطى %228 من إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم العاصمة، أبوظبي، خلال 2021، حسب أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بالإنابة بمطارات أبوظبي. وأكد الشامسي ل «الاتحاد»، أن النمو الملحوظ في أعداد المسافرين جاء بعد أن سجلت مطارات أبوظبي نتائج قياسية خلال عام 2021، مؤكداً ثقته على تحقيق المزيد خلال العام الجاري بفضل سياسة التحول الرقمي التي تبنتها الإمارة في كافة القطاعات، فضلاً عن استراتيجية استمرار الأعمال التي تنتهجها مطارات أبوظبي في الوقت الراهن.

تعافي القطاع

حول توقعات حركة السفر للموسم الصيفي وعيد الأضحى المبارك، قال الشامسي: «يستمر قطاع السفر والطيران في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في التعافي بشكل كبير، حيث نتوقع أن يستضيف مطار أبوظبي الدولي 414 ألف مسافر في فترة عيد الأضحى من 7 إلى 15 يوليو الجاري».

وأضاف: «نتوقع أن يستضيف المطار 2.8 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام بزيادة كبيرة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».

وأكد الشامسي أنّ القطاع لا يزال يشهد انتعاشاً بفضل تزايد حركة السفر وعودة الطلب عليه، على الرغم من العوامل المتغيرة والتحديات التي فرضتها الجائحة منذ عام 2020.

وأضاف أن مطارات أبوظبي نجحت في تحقيق أرقام تعتبر قياسية في 2022 واستطاعت أن تطور من مرافق المطارات، مما كان له تأثير كبير على توسع شبكة الخطوط الجوية التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً تشغيلياً لها فيما يتعلق برحلات المسافرين والشحن ونقل البضائع.

وقال الشامسي إن ما حققته مطارات أبوظبي، إنما يعكس مكانة الإمارة كمركز رئيسي للسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، وهو ثمرة سنوات عديدة من استثمار الدولة في البنية التحتية والمرافق الحيوية في أبوظبي.

أحمد جمعة الشامسي

توسعات الشبكة

وفيما يتعلق بعدد الرحلات والوجهات والخطوط الجوية المتوفرة في مطار أبوظبي الدولي، قال الشامسي: «توسعت شبكات الخطوط الجوية في مطار أبوظبي الدولي بشكل كبير العام الجاري فأصبحنا اليوم نوفر خدماتنا لنحو 102 وجهة، مقارنة ب 75 وجهة فقط في عام 2020، حيث يُعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على تعافي القطاع في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام». وأضاف: «حرصنا على توطيد شراكتنا مع 24 شركة خطوط جوية بما في ذلك شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وحول أحدث التطورات والتوسعات في مطار أبوظبي الدولي، قال الشامسي: «أطلقنا هذا الشهر، بحضور معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، نظام الإرشاد والتحكم المتطور للحركة السطحية (A-SMGCS) في مطار أبوظبي الدولي، الذي يعد الأول والأكثر تقدماً من نوعه في الشرق الأوسط ويسهم في تعزيز سلامة الركاب وأطقم الطائرات والارتقاء بمعايير الكفاءة التشغيلية والاستدامة، وبذلك يصبح مطار أبوظبي الدولي هو واحد من خمسة مطارات فقط حول العالم تتمتع بهذا المستوى من القدرات».

وأضاف: «تستخدم أنظمة التوجيه والتحكم في المطارات لإضاءة المدارج في الليل أو في ظروف الرؤية المنخفضة، مثل الضباب، لضمان قدرة الطيارين على التعرف بسهولة على المدرج ومناطق الإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى تجاوز أية عوائق محتملة في المطار».

وأوضح الشامسي: «سيقلل النظام الجديد من الوقت الإجمالي لسير الطائرة على الأرض، إضافة إلى تقليل عمليات التحويل القسري بسبب سوء الأحوال الجوية، مما يفيد الركاب ويخفف من التكلفة المرتبطة بشركات الطيران، حيث يعمل النظام أيضاً على زيادة القدرة الاستيعابية للمطار مع تقليل استهلاك الطاقة، وضمان الحد الأدنى من فترات التوقف المرتبطة بالصيانة، وتم تجهيز النظام بتقنية «Follow the Greens» التي تتيح التوجيه الذكي والتحكم الذي يعزز الاستدامة، من خلال الإضاءة التلقائية للأضواء اللازمة فقط في حالة توجيه طائرة معينة إلى البوابة المخصصة لها».

خدمات جديدة

وحول الخدمات الجديدة والميسرة في مطار أبوظبي الدولي للزوار والسياح، أكد الشامسي: «تتميز مباني المسافرين في المطار بنظام سفر ذكي يتضمن تقنية ذكية للانتظار، وتسجيل الوصول الذاتي، ونظام تسليم الأمتعة ذاتياً، إضافة لأنظمة التسجيل الإلكتروني، والبوابات الإلكترونية، ومرافق الصعود إلى الطائرة».

وأضاف: «يقدّم المطار للركاب خدمات ومرافق مريحة من ضمنها مجموعة واسعة من منافذ البيع في السوق الحرة وخيارات متنوعة من المطاعم والمتاجر ومناطق ألعاب للأطفال، إضافة إلى مكاتب الصرافة وماكينات الصراف الآلي وعيادة طبية متوفرة على مدار 24 ساعة وصيدليات». وأشار الشامسي: «مع التعافي التدريجي لحركة السفر، تواصل مطارات أبوظبي استكشاف التقنيات الجديدة وتحسين العمليات والخدمات، بهدف الارتقاء بمعايير الاستدامة وتقديم تجربة استثنائية للمسافرين للبقاء في الطليعة على مستوى القطاع».

نصائح للمسافرين

فيما يتعلق بالنصائح المقدمة للمسافرين المقدمين على السفر خلال فترات الذروة والعطلات الصيفية، قال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بالإنابة بمطارات أبوظبي: «تحرص مطارات أبوظبي على التعاون المستمر مع الشركاء من مشغلي الخطوط الجوية بهدف إيجاد سبل لتطوير وتحسين تجربة السفر لعملائنا، وفي ظل المستجدات السريعة بالنسبة للوجهات التي تتضمن قيود على السفر، ننصح المسافرين بالاطلاع دائماً على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الطيران، والتأكد من توفير كافة المستندات المطلوبة قبل التوجه للمطار».

وأضاف الشامسي: «توفر عدد من الشركات في مطار أبوظبي خدمات إتمام إجراءات السفر مبكراً، ومن ضمنها شريكنا الاتحاد للطيران، حيث يمكن للمسافرين إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة إلى 4 ساعات من موعد رحلتهم. كما توفر العديد من شركات الطيران خدمات إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت».