بنوك تقسط تكلفة السفر من دون فائدة

حسام عبدالنبي (دبي)

تتيح البنوك العاملة بالدولة لعملائها من حملة البطاقات الائتمانية إمكانية السفر حول العالم بالتقسيط لمدة 6 أشهر من دون تحمل فائدة وبرسوم 49 درهماً فقط وذلك عبر (خطة التقسيط بدون فائدة)، التي تمكن الأسر من مواجهه ارتفاع تذاكر الطيران وتكلفة السفر في الصيف، حيث يمكنهم استكشاف الأماكن التي يرغبون بزيارتها وحجز إقامتهم الفندقية المحلية أو السفر حول العالم على مدار العام من خلال البطاقة الائتمانية وتسديد القيمة على أقساط شهرية متساوية.

ورغم أن السداد يكون من دون تحمل العميل فائدة إلا أنه يجب عدم الانسياق إلى عنوان «التقسيط بدون فائدة» والانتباه إلى عدد من الحقائق وأهمها احتساب رسوم المعالجة كنسبة مئوية من إجمالي قيمة خطة السداد تختلف حسب أجل خطة السداد، وكذلك أن العميل يتحمل فائدة تأخير وغرامات حال سداد مبلغ يقل عن الدفعة الشهرية المستحقة إلى جانب أن البنك يطالب العميل بالسداد الفوري لكامل المبلغ عند التأخر في سداد قسطين.

يتزايد الاقبال على السفر خلال موسم الصيف سواء للسياحة أو لسفر الوافدين إلى أوطانهم لقضاء العطلات السنوية، وتكمن المشكلة في ارتفاع تكاليف السفر بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار تذاكر الطيران في ظل ارتفاع تكلفة الوقود مع صعود أسعار النفط بشكل لافت مؤخراً، حتى إن الدراسات أشارت إلى ارتفاع تذاكر الطيران إلى الوجهات الأكثر طلباً بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بذروة الأسعار خلال الفترة نفسها من عام 2019.

ولهذا الغرض طرحت البنوك خطة التقسيط بدون فائدة بحيث يمكن للعملاء حجز إقامتهم الفندقية المحلية أو السفر حول العالم على مدار العام من خلال البطاقة الائتمانية وسداد القيمة على أقساط بدون فوائد (0%) لمدة 6 أشهر، موضحة أنه توجد 4 طرق فورية للاستفادة من تلك الخدمة بعد إتمام معاملة حجز تذاكر الطيران أو الإقامة الفندقية وهي من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS المستلمة لكل معاملة ، أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو عبر الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المتحرك وأخيراً من خلال خدمة المساعدة الافتراضية المتوافرة عبر الاتصال بمركز الاتصال (كول سنتر) التابع للبنك. وتشترط البنوك أن يكون الحد الأدنى لقيمة عملية الإنفاق في الفنادق أو عند السفر لاتقل عن 5 آلاف درهم، مع تحصيل رسم معالجة لمرة واحدة مقداره 49 درهماً لكل معاملة مقابل أن تكون مدة خطة التقسيط بدون فائدة والسداد على 6 أشهر.

وهناك بنوك تفضل أن يتم احتساب رسوم المعالجة كنسبة مئوية من إجمالي قيمة خطة السداد بحيث تكون بواقع 1% للتقسيط على 3 أشهر بدون فائدة،2% للتقسيط على 6 أشهر بدون فائدة،3% للتقسيط على 9 أشهر بدون فائدة،4% للتقسيط على 12 شهر بدون فائدة. ولا يتم استرجاع رسوم المعالجة في حال طلب إلغاء خطة السداد الميسرة.

ماهي خطة الدفع بالتقسيط؟

يقصد بخطة الدفع بالتقسيط، تسهیل يمنحه البنك لحامل بطاقة مؤهل ضمن الحد الائتماني المعتمد للبطاقة من أجل تبديل المبلغ غیر المسدد على البطاقة المؤهلة فيما یخص بعض أو كل مشتريات التجزئة (بما في ذلك تذاكر الطيران أو حجز الإقامة الفندقية) إلى أقساط شهریة متساویة تستحق الدفع للبنك وفقا لشروط تسهیلات التقسيط عن طریق البطاقة الائتمانية الصادرة عن البنك. ومقابل قيام البنك بمنح حامل البطاقة تسهيل تقسيط على البطاقة الائتمانية يتعهد حامل البطاقة بأن يدفع للبنك مجمل الأقساط الشهرية المتساوية وفقاً لتسهيل التقسيط عن طريق البطاقة الائتمانية مضافاً اليه كافة الرسوم والمصاريف السارية.

الحد الائتماني

بعد الاستفادة من الخدمة يجب الانتباه إلى أن الحد الائتماني المتوفر في البطاقة ينخفض بنفس قيمة مجمل الأقساط الشهرية المتساوية السارية المستحقة على حامل البطاقة وفقاً لتسهيل التقسيط، حيث يتم فور صرف المبلغ الأساسي لأي تسهيل تقسيط عن طريق البطاقة الائتمانية، تجميد مبلغ من رصيد البطاقة بنفس قيمة ذلك المبلغ. وبمجرد تسدید حامل البطاقة المؤهل لأي قسط شهري متساو إلى البنك، یتم تحریر المبلغ المجمد في البطاقة المؤهلة بقیمة تعادل القسط الشهري المتساوي المدفوع، وبالتالي تتم زیادة الحد الائتماني الساري المتوفر في البطاقة المؤهلة بحسب قیمة القسط الشهري المتساوي المدفوع.

رسوم المعالجة

تكون (خطة التقسيط بدون فائدة) من خلال البطاقة الائتمانية بأقساط بدون فوائد (0%) لمدة 6 أشهر، وتكون رسوم المعالجة التي يسددها العميل لمرة واحدة 49 درهماً لكل معاملة بالفعل، ولكن يجب الانتباه إلى ضرورة الالتزام بالدفع في المواعيد المحددة تجنباً للفوائد وغرامات التأخير.

وفي حال دفع حامل البطاقة مبلغاً يقل عن أدنى دفعة مستحقة في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع، يتم احتساب فائدة تأخير ورسوم أخري على حامل البطاقة وذلك وفقاً لشروط البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك وجدول الرسوم الخاصة بذلك.

كما أنه في حال تقصير حامل البطاقة المؤهل في أن يسدد بشكل كامل قسطين شهریین متساویین وفقاً لتسهیل التقسيط عن طریق البطاقة الائتمانية، یصبح (كامل المبلغ) غیر المسدد على البطاقة المؤهلة (بما في ذلك تعاملات التجزئة والتعاملات النقدية المفوترة وغیر المفوترة وكافة المبالغ غیر المسددة وفقا لتسهیل تقسيط عن طریق البطاقة الائتمانية وكافة الرسوم والمصاريف الساریة) مستحقاً على الفور من حامل البطاقة المؤهل، ویكون من حق البنك حینها المطالبة بالسداد الفوري لتلك المبالغ.

إلغاء البطاقة

يمكن للعملاء المستفيدين من (خطة التقسيط بدون فائدة) مطالبة البنك بإلغاء البطاقة الصادرة لهم ولكن يجب الانتباه إلى أنه في حال إلغاء بطاقة قبل الدفع الكامل لكافة المبالغ غیر المسددة وفقاً لتسهيل تقسيط عن طریق البطاقة الائتمانية، یصبح كامل المبلغ غیر المسدد على البطاقة المؤهلة (بما في ذلك تعاملات التجزئة والتعاملات النقدية المفوترة وغیر المفوترة وكافة المبالغ غیر المسددة وفقا لتسهیل تقسيط عن طریق البطاقة الائتمانية وكافة الرسوم والمصاريف الساریة) مستحقاً على الفور من حامل البطاقة المؤهل ویكون من حق البنك حینها المطالبة بالسداد الفوري لتلك المبالغ.

نقاط الولاء

لن يتم تجميع أي نقاط أو مكافآت أو أرصدة تتراكم بخلاف ذلك للبطاقة الائتمانية فيما يخص أي برنامج ولاء أو مكافآت عند الاستفادة من أي تسهيل تقسيط عن طريق البطاقة الائتمانية أو عند سداد أي دفعات لتسهيل التقسيط عن طريق البطاقة، ويحق للبنك أن يقوم بإلغاء و / أو سحب أي نقاط أو مكافآت أو أرصدة تتراكم أو يتم الحصول عليها أو تبديلها بمشتريات عندما يستفيد حامل البطاقة من خطة دفع بالتقسيط.

جدولة الأقساط

لن یتم تحت أي ظرف من الظروف خفض أو إعادة جدولة قيمة كل قسط من الأقساط الشهریة المتساویة أو دفعات جدول الأقساط الشهریة المتساوية المستحقة وفقاً لتسهیل تقسيط عن طریق البطاقة الائتمانية.

ويمكن للعميل الاتصال بالبنك لإلغاء خطة التقسيط من دون إعادة سداد كامل الرصيد المستحق، وعادة تتم عملية الإلغاء خلال 7 أيام عمل، وسيتم التعامل مع مبلغ المشتريات كجزء من الحد الائتماني العادي الخاص بالبطاقة، وسيتم خصم الرسوم والمصاريف وسيطبق الحد الأدنى لمبالغ السداد اعتباراً من يوم الإلغاء كما لو أن خطة القسط المرنة لم تكن مطبقة.

الدفع المقدم

يجوز لأي حامل بطاقة مؤهل أن يختار أن يسدد عن طريق دفعة واحدة القيمة الإجمالية لكافة الأقساط الشهرية المتساوية غير المسددة في حينة وفقاً لتسهيل القسط المعني عن طرق البطاقة الائتمانية وذلك وفق 3 شروط هي توجيه إشعار إلى البنك عن طريق مركز الاتصال بوجود نية في السداد، دفع الرسوم السارية الخاصة بالتقسيط عن طريق البطاقة الائتمانية، ودفع رسم تسوية مبكرة وفقاً لجدول رسوم البنك.