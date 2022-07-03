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الاقتصادي
فتح باب التسجيل في مخيم صندوق خليفة «فينشوريست» الصيفي
علياء عبد الله المزروعي
3 يوليو 2022 16:32

أبوظبي (وام)
 أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى مخيم فينشوريست لفصل الصيف للعام 2022 في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى تمكين الشباب الإماراتيين والمقيمين، ضمن الفئة العمرية بين 10 إلى 14، و14 إلى 18 عاماً وإكسابهم مهارات ريادية أساسية، وتنمية قدراتهم الفردية في التعامل مع المشاريع التجارية، بما في ذلك أهم متطلبات تأسيس الأعمال التجارية، ومهارات التعامل مع التحديات التجارية، وتعزيز الثقافة الرقمية في سوق تزداد فيه أهمية التكنولوجيا بشكل متسارع. 

وتتميز هذه النسخة عن سابقاتها بانها ستتطلب حضورا فعيا وليس افتراضيا كما في النسخ الثلاث السابقة، حيث من المقرر أن يقام المخيم في مركز الشباب في أبوظبي ضمن ثلاث مجموعات الأولى من 13 يوليو إلى 22 يوليو، والثانية من 25 يوليو إلى 4 أغسطس، وآخرها من 8 أغسطس إلى 18 أغسطس. 

ويتضمن المخيم مجموعة متخصصة من ورش العمل والجلسات الاستشارية الخاصة التي يقدمها خبراء مختصين في مجال ريادة الأعمال، والذين سيشاركون معارفهم الريادية من خلال التعريف بالعناصر الأساسية لتأسيس المشاريع بدءًا من تكوين فكرة المشروع والتخطيط له، إلى التسويق والعلاقات العامة. 

وقالت علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع «فخورون بإطلاق نسخة جديدة من برنامج فينشوريت يتواصل خلالها الطلاب مع بعضهم وجه لوجه، وذلك بعد ثلاث نسخ من برنامج فينشوريست نظمت افتراضياً التزاماً بالإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كوفيد 19، والتي حققت ناجحاً على الرغم من تنظيمها عن بعد». 

وأكدت حرص صندوق خليفة على إيجاد فرص جديدة مبتكرة من شأنها تمكين الشباب الإماراتيين والمقيمين من جميع الجنسيات وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الريادية الواعدة، مشيرة إلى أن الصندوق ويتطلع إلى تنظيم مخيم صيفي ذا مستوى متقدم يستهدف الشباب المهتمين بالمشاريع وريادة الأعمال.
 وقالت «نطمح من خلاله إلى مساعدتهم في تكوين فهم دقيق لريادة الأعمال من خلال إثراء معرفتهم بها والتي من شأنها تعزيز فرص نجاحهم كرواد أعمال مستقبليين. وتوليد الأفكار الإبداعية لديهم، حيث سيتعلمون أساسيات بدء المشاريع، من تصميم الشعارات التجارية، والتسويق لمشاريعهم، وبناء النماذج الأولية لها، بالإضافة إلى وضع الميزانيات وإدارة التمويل وتطوير خطة العمل». 

يذكر أن مخيم فينشوريست اكتسب شعبية كبيرة، إذ شارك في نسخته الأخيرة أكثر من 200 طالب وطالبة، فيما يتوقع أن تسقطب هذه النسخة الكثير من الطلاب ذوي الشغف بريادة الأعمال.

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
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