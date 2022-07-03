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«ديوا» تضيف 700 ميجاوات إلى قدرة الطاقة في دبي
«ديوا» تضيف 700 ميجاوات إلى قدرة الطاقة في دبي
3 يوليو 2022 16:06

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة وصلت إلى 14.117 ميجاوات بعد إضافة 700 ميجاوات، منها 600 ميجاوات من مجمع حصيان لإنتاج الطاقة والذي يعمل بالغاز الطبيعي؛ و100 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتصل القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 1.627 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتنفذ الهيئة مشاريع أخرى في المجمع بإجمالي 1.233 ميجاوات باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، والزيارة، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، حيث طورت الهيئة خطط توسعة البنية التحتية للطاقة والمياه بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2031، وسنواصل العمل على تنفيذ مشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة.

وأوضح معالي الطاير أن القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي تبلغ 11.5% ومن المتوقع أن تصل إلى 14% بنهاية العام الجاري، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. يشار إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الطاقة، والذي يعمل بالغاز الطبيعي، تبلغ 1.800 ميجاوات بنظام المنتج المستقل، وستتم إضافة 600 ميجاوات أخرى خلال العام المقبل، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2400 ميجاوات. ويضاف مجمع حصيان لإنتاج الطاقة إلى مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 9547 ميجاوات من الكهرباء.
 

هيئة كهرباء ومياه دبي
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