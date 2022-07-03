12.7 مليار دولار عائدات ضريبة الوقود في الهند

نيودلهي (د ب أ)

من المحتمل أن تساعد الضريبة المفاجئة التي تم فرضها الحكومة على عمليات إنتاج النفط الخام المحلية وعلى صادرات الوقود في تحقيق عائدات تصل إلى تريليون روبية (12.7 مليار دولار)، حسبما أفادت وكالة برس تراست أوف إنديا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم قولهم إن الرسوم الأحدث التي فرضتها الحكومة الاتحادية يمكن أن تساعد في تعويض معظم الإيرادات المفقودة بسبب خفض رسوم الوقود في مايو هذا العام.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أضاف التقرير أن الضريبة الجديدة على النفط الخام يمكن أن تدر 520 مليار روبية، بينما يمكن أن تصل الضرائب على صادرات الوقود إلى 200 مليار روبية على الأقل بحلول نهاية السنة

المالية في مارس .2023

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان في مايو إن التخفيضات الضريبية على البنزين والديزل سوف تكلف الخزانة تريليون روبية. وبالنسبة للأشهر العشرة المتبقية من السنة المالية الحالية، كان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المفقودة نحو 840 مليار روبية.

وذكرت وكالة برس تراست أوف إنديا أن الضريبة المفاجئة سوف تساعد في تعويض 85% من هذا العجز.