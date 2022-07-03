«جمارك دبي البحرية» تنجز 61852 عملية تفتيش

دبي (وام)

عززت جمارك دبي قدرتها على حماية المجتمع عبر تطوير أداء التفتيش الجمركي في إدارة المراكز الجمركية البحرية، حيث بلغ عدد عمليات التفتيش في الربع الأول من العام الحالي 61852 عملية تفتيش، فيما بلغ عدد الضبطيات التي أنجزتها هذه المراكز خلال نفس الفترة 120 ضبطية.

وقال راشد سيف الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية مكلف، إن تطوير نظام المعاينة والتفتيش في المراكز الجمركية تهدف لتحقيق أفضل النتائج في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة، لافتاً إلى نجاح إدارة المراكز الجمركية البحرية في منع دخول هذه البضائع إلى الدولة من خلال رفع جاهزية المراكز التابعة وتعزيز قدراتها على صعيد حماية المجتمع، بفضل جهود ضباط التفتيش الجمركي المتيقظين دوماً والمتأهبين باستمرار لصد كافة المخاطر من موقعهم في خط الدفاع الأول عن المجتمع.

ولفت إلى أن أنظمة المسح الذكية التي طورتها جمارك دبي ومن أبرزها النظام المتطور لفحص الحاويات، حققت نجاحاً كبيراً في تحديد الشحنات المشتبه فيها لإخضاعها لعمليات التفتيش الدقيقة من أجل ضبط الممنوعات ومنعها من الدخول إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية البحرية في إمارة دبي، حيث تصل القدرة الاستيعابية للنظام المتطور لفحص الحاويات إلى فحص 900 حاوية في الساعة، كما يعمل النظام على تنبيه المفتشين إلى إمكانية وجود مخاطر في الشحنات المشتبه بها من خلال توضيح مستوى الكثافة في المواد المنقولة ضمن الحاويات التي يتم فحصها.

وأضاف أن النظام يمكن من تحديد الحاويات التي يتم إخضاعها للتفتيش من قبل ضباط التفتيش الجمركي، مع الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية التابعة للدائرة وأجهزة الفحص الأخرى، وتمكن أيضاً من تطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي من خلال دورات التدريب المتتابعة التي تزودهم بأحدث المعلومات والخبرات في التفتيش الجمركي على المستوى العالمي، ما يدعم قدرتهم على القيام بمهماتهم في الوصول إلى البضائع المحظورة، على الرغم من عمليات الإخفاء والتمويه التي يتبعها القائمين بمحاولات التهريب.

وأوضح أن جهود مجال التفتيش الجمركي بالمراكز الجمركية البحرية ترتكز على تحقيق أفضل النتائج لكي نؤمن الحماية للمجتمع من مخاطر البضائع المحظورة، والعمل على تطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي من خلال المتابعة المستمرة والتدريب المتواصل على أحدث أساليب وطرق التفتيش وعبر استخدام أفضل التقنيات باستمرار لمواكبة التطبيقات الذكية المتقدمة لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.