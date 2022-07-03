«ستراتا» تصنع أجزاء الطائرات بتقنية الضغط الحراري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ستراتا - المتخصصة في مجال الصناعات المتقدمة - توسيع نطاق شراكتها مع «بيلاتوس» - شركة تصنيع الطيران السويسرية - لتشمل مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات بتقنية الضغط الحراري للمرة الأولى في الإمارات.

يأتي توسيع هذه الشراكة في إطار علاقة تعاون مستمرة ومتنامية بناءً على خطط شركتي ستراتا وبيلاتوس، والذي يسهم في دمج ستراتا شريكاً هندسياً على وجه الخصوص لتفويض الصلاحيات.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون بين الشركتين، حيث ستعمل ستراتا على تصنيع أجزاء هياكل الطائرات بتقنية الضغط الحراري للمرة الأولى في الإمارات وستضيفها إلى برنامج عملها الحالي مع بيلاتوس، والذي يتضمن الأسطح الخارجية لبطن طائرات بي سي 24، والأسطح الخارجية لرفارف أجنحتها، ورفارف تثبيت المحرك، والرفرف الأفقي والمثبت المخروطي لذيل الطائرة، وجميعها تحمل شعار مجمع تصنيع العين ووسم «صنع بكل فخر في الإمارات».

ومع التحولات السريعة المصاحبة لبداية الربع الأول من عام 2023، ستُبرز هذه المجموعة من الحزم تميز شركة ستراتا تشغيلياً لصالح صناعة الطيران ككل.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا: «منذ نشأة ستراتا قبل 12 عاما، أصبح اسمها مرادفاً للجودة والفخر، وبصفتها مثلاً يُحتذى به في قطاع التصنيع الإماراتي المحلي، فإن قدرتنا على توسيع نطاق إنتاجنا يُمثل دليلاً دامغاً على ما يمكن تحقيقه في بلادنا، بل وكيف نؤثر إيجاباً على صناعة الطيران العالمية».

من جهته، قال ماركوس بوتشر، الرئيس التنفيذي لشركة بيلاتوس: «إن تفاني ستراتا وقدرتها المتواصلة على الابتكار والتميز، وإدراكها للرؤية المشتركة، يجعل منها شريكاً قوياً في الإمارات. وتلتزم ستراتا بمعدل توطين 70% في هذا المشروع، كما ستستخدم الجيل الجديد من تقنية الضغط الحراري إلى جانب مجموعة من منتجات الأوتوكلاف، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف لألياف الكربون باعتبارها المادة الرئيسية في العديد من العمليات».