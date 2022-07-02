أبوظبي تنفذ 17 مشروعاً جديداً في القطاع الصناعي

يوسف العربي (أبوظبي)

تشهد إمارة أبوظبي تنفيذ 17 مشروعاً جديداً بالتزامن مع إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، أهمها منطقة الصناعة الكيماوية باستثمارات بلغت قيمتها 14 مليار درهم، بالإضافة إلى منطقة الخدمات والصناعات الخفيفة، فضلاً عن ائتلاف مشترك للخدمات الصناعية بين «أدنوك» و»القابضة» «ADQ» في منطقة «تعزيز».

وشهدت الإمارة مؤخراً، إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية ترسيخًا لمكانة الإمارة بصفتها مركزًا صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، حيث تعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال 6 برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

مجمع المعادن

ويتصدر مجمع المعادن قائمة المشاريع المهمة التي تشهد تقدماً ملموساً في إمارة أبوظبي، حيث يغطي المجمع 426 ألف متر مربع، فيما تبلغ السعة السنوية له نحو مليوني طن.

ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة السنوية للمجمع من المعادن نحو 5 مليارات درهم، بينما يسهم المجمع في توفير نحو 1500 وظيفة مباشرة و7500 وظيفة غير مباشرة.

مركز الأغذية

وتعمل حالياً مجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة غسان عبود لتدشين «المركز الإقليمي للأغذية- أبوظبي» بالتعاون مع شركة «رونجيس»، وذلك في كيزاد التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي.

ويوفر «المركز الإقليمي للأغذية- أبوظبي» منصة شاملة تضم مشتري وبائعي الجملة، وشركات الخدمات اللوجستية للأغذية، وموزعين من جميع أنحاء العالم، ما يسهم في تنوع فئات الأغذية للمستهلكين في دولة الإمارات، إذ سيتعاون السوق الجديد مع العديد من الجهات الرائدة في أسواق الجملة لضمان توفير خدمات ومرافق ومنظومة عمل مستدامة وعالمية المستوى.

ويقام المركز الإقليمي للأغذية على مساحة 3.3 كم متر مربع ويوفر وساطات لتجارة الأغذية ومنتجات غذائية وخدمات مساندة تجارية وحكومية.

مدينة رحايل

وتمتد مدينة السيارات «رحايل» على 6 كيلومترات مربعة لتوفر وصولاً غير مسبوق إلى أسواق السيارات المحلية والإقليمية، ويتضمن المشروع 200 صالة عرض، وأكثر من 300 ورشة لإصلاح للسيارات.

مركز السيارات

وتقوم مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة غسان عبود التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق مشروع «المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي»، وذلك في كيزاد التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي.

ويعد المشروع أحد أكبر المراكز في المنطقة لتصدير السيارات وتوزيعها والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

ويوفر «المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي» منصة شاملة تدعم تأسيس الشراكات العالمية، وتجمع البائعين والمشترين ومزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية وخدمات التمويل تحت مظلة واحدة، كما يتيح المركز لأصحاب العلاقة وصولاً سهلاً إلى الموردين وأسواق الاستهلاك الرئيسية، من خلال منظومة عمل متطورة وبنى تحتية حديثة تؤمّن قدرات ربط متعدد الوسائط عبر البحر والجو والبر.

ويمتد «المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي» على مساحة 3.3 كيلومتر مربع في «كيزاد»، ويضم مناطق مخصصة لصالات العرض ومرافق التخزين، ومراكز لتجارة قطع الغيار ودور لمزادات السيارات وورش للصيانة، كما يتيح العديد من الخدمات الأخرى عبر توفيره مسارات مخصصة لاختبار السيارات، ومناطق تضم مكاتب ومساحات للأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى مقرات لمزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية الضرورية وخدمات الدعم التجاري.

مجمع العين

ويقع مجمع العين للأعمال على مساحة إجمالية تبلغ 92 ألف متر مربع لتوفير الخدمات اللوجستية والصناعية المتقدمة في مدينة العين.

مشاريع «كيزاد»

تحتضن «كيزاد» 11 مشروعاً صناعياً جديداً تركزت على القطاعات ذات الأولوية، وهي الصناعات الكيميائية، وصناعة الآليات، والمعدات، والصناعات الكهربائية، وصناعة الإلكترونيات، وصناعات النقل، وصناعات الأغذية والصناعات الدوائية.

ويعد مصنع إنتاج الأمونيا من أهم تلك المشاريع في «كيزاد»، حيث تبلغ تكلفة تأسيس مصنع إنتاج الأمونيا الخضراء نحو 3.67 مليار درهم.

وتضم قائمة المشاريع في «كيزاد» تأسيس أكبر مزرعة تجميد، حيث تم إنشاء أكبر مزرعة تجميد على مستوى الدولة تساهم بصورة كبيرة في توزيع اللقاحات ضد «كوفيد 19». وتشمل قائمة المشاريع في «كيزاد» مصنع «فلوريد الألمنيوم» بتكلفه بلغت مليار درهم، بالإضافة إلى مصنع إنتاج الألبان الذي وصلت تكلفته بالشراكة مع شركة الروابي نحو 650 مليون درهم. كما تضم قائمة المصانع في «كيزاد» مصنعاً للصناعات الغذائية بتكلفة نحو 100 مليون درهم، بالإضافة إلى مصنع للزجاج بطاقة استيعابية 600 طن الزجاج لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، ومصنع الليثيوم وتبلغ تكلفة إنشاء المصنع لشركة «ليبيدكو» نحو 348 مليون درهم.