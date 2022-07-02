أسواق الإمارات تستقبل 370 ألف جهاز كمبيوتر

يوسف العربي (أبوظبي)

نمت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات، بنسبة 9.1% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 370.3 ألف وحدة بقيمة 1.157 مليار درهم (315.3 مليون دولار)، مقابل 339.3 وحدة بقيمة تناهز 1.06 مليار درهم (288.8 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب شركة الأبحاث الدولية «أي دي سي» المتخصصة في بيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الشركة أن سوق أجهزة الكمبيوتر في الإمارات أكمل عامين متتاليين من النمو ابتداء من عامي 2020 و2021، كما شهد نمواً قوياً خلال الربع الأول من عام 2022 مرجعة النمو القوي بشكل أساسي إلى ارتفاع شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تستهدف شريحة المستهلكين من الأفراد.

الكمبيوتر المحمول

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، استحوذت أجهزة الكمبيوتر المحمول «Notebook» على 69.6% من إجمالي شحنات الأجهزة بالإمارات بعدد إجمالي بلغ 257.7 تقدر قيمتها بنحو 802 مليون درهم (218.5 مليون دولار).

وبلغت حصة أجهزة الكمبيوتر المكتبي (Desktop) نحو 26.9% من إجمالي شحنات الأجهزة بالإمارات، بعدد بلغ 99.61 ألف جهاز تقدر قيمتها بنحو 261 مليون درهم (71.12 مليون دولار).

وبلغت حصة أجهزة «ورك ستيش»، «Workstation» وهو كمبيوتر متطور ذو مواصفات عالية ومصمم للتحمل والعمل لمدة كبيرة وللتطبيقات التقنية أو العلمية نحو 3.5% من إجمالي شحنات الأجهزة بالإمارات، بعدد بلغ 12.96 ألف جهاز تقدر قيمتها بنحو 94.46 مليون درهم (25.7 مليون دولار).

ووفق «أي دي سي»، بلغ المعدل السعري لتوريد جهاز الكمبيوتر المحمول في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 3112 درهم (848 دولاراً)، فيما بلغ المعدل السعري لأجهزة الكمبيوتر المكتبي 2620 درهماً (714 دولاراً) وسجل الـ «ورك ستيشن» معدل سعري عند حدود 7.288 ألف درهم «1.956 دولار».

نمو قوي

وقال فؤاد شراقلة، مدير أول للأبحاث في «أي دي سي»: إن سوق أجهزة الكمبيوتر في الإمارات شهد نمواً قوياً خلال الربع الأول من عام 2022. وأوضح شراقلة أن النمو القوي يأتي نتيجة ارتفاع شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تستهدف شريحة المستهلكين من الأفراد. وأوضح أن سوق الكمبيوتر في الإمارات أكمل عامين متتاليين من النمو ابتداء من عامي 2020 و2021، متوقعاً أن يشهد السوق هدوءاً في الطلب خلال عام 2022 بشكل عام نتيجة أن الربع الأخير من عام 2021 شهد زيادة غير متوقعة في الشحنات، والتي تم ترحيل جزء كبير منها إلى عام 2022 في شكل مخزون.