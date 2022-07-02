14 مقترحاً لتلبية تطلعات  عملاء بنوك الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

رصدت استطلاعات لرأي عملاء البنوك وأفراد المجتمع، تحسناً في الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد في عام 2022 مقارنة بعام 2021، لكنها طالبت البنوك بالاستجابة لـ14 مقترحاً للعملاء من أجل الارتقاء بخدماتها لتلبية تطلعات العملاء وتوقعاتهم وزيادة نسبة رضاهم.

وأكدت نتائج الاستطلاعات أن القطاع المصرفي الإماراتي شهد عاماً واعداً، حيث حققت أكبر 10 بنوك إماراتية زيادة نسبتها %5 على أساس سنوي في إجمالي الأصول إلى 2989 مليار درهم في عام 2021، وزيادة كبيرة نسبتها %42 في صافي أرباحها.

وتضمنت مقترحات عملاء البنوك، العمل على إيجاد نظام مستقل لتلقي شكاوى عملاء البنك وتسويتها، وتقليل الوقت المستغرق للرد على محادثات العملاء عبر «الإنترنت»، مع زيادة تأهيل الموظفين لتقديم الدعم للعملاء في الوقت المناسب، فضلاً عن زيادة التفاعل مع تغريدات العملاء حيث إن %31 لم تحظ بأي تفاعل، والسعي لتقليل فترات الانتظار لحين تلقي رد من البنك على الشكاوى أو الاستفسارات، مع العمل على تبسيط استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة وتسريع الخدمة قدر الإمكان.

وشملت مقترحات عملاء البنوك أيضاً تخفيض الرسوم على البطاقات الائتمانية وحلول القروض، والإسراع بتسليم البطاقات الصادرة وتفعيلها، مع ضرورة إبلاغ حملة بطاقات الخصم قبل توقف عملها عند الشك في وجود محاولات للاحتيال المالي، إلى جانب توفير قدرات أكبر للاستجابة للمحادثات المهمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب استغلال وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات العملاء كأداة لتسويق المنتجات والخدمات المصرفية، وكذلك تسريع إجراءات فتح الحساب المصرفي للعملاء الجدد، وأيضاً إجراءات التحقق من الهوية الرقمية ومصادقة البيانات الشخصية، وأخيراً تنمية العلاقات مع العملاء وزيادة استطلاعات الرأي التي تجريها البنوك ذاتها بشكل عام.

زيادة التفاعل

ويظهر تقرير «مؤشر كي بي ام جي لانطباعات العملاء» تحسناً هامشياً في خدمات البنوك مقارنة بعام 2021، لكنه رصد عدداً من المقترحات لتعزيز جودة الخدمات المصرفية للأفراد، وأولها تقليل الوقت المستغرق للرد على محادثات العملاء عبر «الإنترنت»، حيث تستغرق البنوك 10 ساعات في المتوسط للرد على محادثات العملاء عبر «الإنترنت». وأكد التقرير الذي يرصد ويحلل 172.588 تغريدة عامة أجريت على مدار العام الماضي، أن نسبة 69% من التغريدات المهمة للعملاء حظيت بالتفاعل، في حين لم تحظ 31% منها فقط بأي تفاعل، داعياً البنوك العاملة في الدولة إلى العمل للارتقاء بخدماتها لتلبية تطلعات العملاء وتوقعاتهم.

وكشف التقرير عن أن غالبية حوارات العملاء عبر «الإنترنت» كانت تتناول بشكل أساسي الأمور التشغيلية للخدمات المصرفية، بما فيها المطالب بتقديم الموظفين للدعم في الوقت المناسب، والانتظار لفترات طويلة وزيادة استطلاعات الرأي، مشيراً إلى أن مقترحات العملاء شملت ضرورة تبسيط وتسهيل استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة الخاصة بالبنوك، وتقديم الشكاوى المتعلقة باستخدام الخدمات المصرفية عبر «الإنترنت».

وأظهر تقرير صادر عن كي بي ام جي بالتعاون مع DataEQ، أن بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية وحلول القروض شكلت أعلى مستوى في الانطباعات السلبية للعملاء، بالإضافة إلى المطالب بالعمل على تخفيض الرسوم المتعلقة بهذه المنتجات، لافتاً إلى أن بعض العملاء رصدوا بطء تسليم البطاقات الصادرة وتأخر عمليات تفعيلها، مع وجود مطالب متكررة بضرورة عدم إيقاف بطاقات الخصم دون سابق إنذار.

عباس بصاري

الارتقاء بالخدمة

ومن جهته، أكد عباس بصاري، شريك ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لوار جلف، أن استثمار البنوك في الرقمنة لا يكفي، ويجب على البنوك الاعتماد على البيانات للوصول إلى دقة أعلى وتحسين المعاملات والامتثال وتوفير تجربة مميزة للعملاء، مشدداً على ضرورة تقييم للبنوك استجابتها للمحادثات المهمة على وسائل التواصل الاجتماعي وإدراجها ضمن أولوياتها الرئيسية في استراتيجية خدمة العملاء، بدلاً من الاعتماد عليها كأداة للتسويق. وكشف بصاري، أن الارتقاء بمستوى خدمة العملاء قد يصبح جزءاً من الامتثال القانوني، لا سيما بعد إطلاق البنك المركزي لقانون حماية المستهلك (CPR) في شهر فبراير 2021، وبموجب هذا القرار، سيتعين على البنوك في دولة الإمارات إنشاء نظام مستقل وعادل لتلقي الشكاوى وتسويتها في المستقبل، منبهاً بأن الإطار التنظيمي الجديد لقانون حماية عملاء المصارف (FCPRF) يوفر مجموعة واسعة من الخطوات والإجراءات المتوقعة من المؤسسات المالية المرخصة، بما في ذلك البنوك.

الذهاب إلى الفروع

وبدوره، قال أوليفر أوبيتايو، الرئيس التجاري لـ «اي دي ناو» الشرق الأوسط، إن عملاء البنوك يحتاجون اليوم إلى إجراءات سلسة وسريعة ورقمية بالكامل، وقد شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية ابتكارات وتحسينات سريعة في القطاع المصرفي. وأوضح أن نتائج استطلاع للرأي صدر عن الشركة، أن 9 من أصل 10 عملاء ممن لديهم حسابات مصرفية في الإمارات يعتبرون إجراءات فتح الحساب تستغرق الكثير من الوقت وعمليات الالتحاق المصرفي معقدة تماماً، مؤكداً أن الاستطلاع كشف عدم رضى 82% من العملاء عن الذهاب إلى البنوك شخصياً لتقديم الوثائق، في حين أشار 76% من المقيمين في الإمارات إلى رغبتهم بفتح حساب مصرفي رقمي بالكامل، مع ارتفاع النسبة إلى 85% بين فئات أصحاب الدخل العالي الذين يبلغ راتبهم الشهري 25000 درهم أو أكثر.

أوليفر أوبيتايو

وكشف أوبيتايو، عن أن 86% من الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية أفادوا بأنهم باشروا بطلب حساب مصرفي، لكنهم توقفوا عن العملية؛ لأنها كانت معقدة للغاية. وأشار إلى أنه في ظل عدم تفضيل العملاء حمل الأوراق والوثائق وزيارة أفرع البنوك، مع رغبتهم في فتح حساب فوري آمن وموثوق، فإنه من شأن التحقق الفعّال من الهوية الرقمية ومصادقة البيانات تعزيز سرعة العمليات وتبسيط الإجراءات للعملاء، فضلاً عن توفير الوقت والمال للبنوك، لافتاً إلى أن خدمة التحقق من الهوية الرقمية والمصادقة تمكن البنوك من تحقيق الالتحاق في مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة والجديدة بما فيها، (اشتر الآن وادفع لاحقاً)، والأصول الرقمية ومنصات العملات المشفرّة.

ضعف العلاقات

وقال ماتيس ايبيه، مدير المبيعات الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «باك بيس»، وهي منصة تمكّن البنوك من فهم أساسيات الحياة المالية للأفراد، يستخدمها أكثر من 120 مؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم، إنه وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «باك بيس» بالتعاون مع «يوجوف»، تعتبر تجربة العملاء عاملاً حاسماً في التمييز بين الخدمات المالية الرقمية الناجحة والفاشلة، حيث أشار 44% من المشاركين إلى ضعف العلاقات مع العملاء كعامل مؤثر رئيسي في اتخاذ قرار التحول إلى بنك مختلف، منوهاً بأن التعاون مع شريك يسرع التحول إلى تعزيز التفاعل مع العملاء ويدير التغيير عبر الرحلة الرقمية بأكملها، من شأنه أن يُمكّن المؤسسات المالية من التركيز على تقديم خدمة عالية الجودة للعملاء والأعضاء.

رغبات العملاء في التعامل مع البنوك

كشف استطلاع لآراء العملاء حول رغباتهم في التعامل مع البنوك، أنهم يريدون خمسة متطلبات رئيسة، هي أن تتوافر فروع البنوك في أماكن قريبة لهم وتكون فترات عملها مرنة بحيث يمكنهم الحصول على الخدمات المصرفية في أوقات مختلفة، مع ضرورة أن يكون تصميم الفرع بشكل جيد وتتوافر به المقومات التكنولوجية التي تمكن العميل من الحصول على جميع الخدمات والمنتجات المصرفية قبل مغادرة الفرع.

وقال: إن الرغبة الثالثة تمثلت في أن يكون الموظفون مؤهلين ويتسمون بالكفاءة والقدرة على تلبية متطلبات العملاء، وتوفير المساعدات لهم في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية، مشيراً إلى أن الرغبات الباقية تمثلت في استمرار العلاقة مع البنك بعد الحصول على منتج مصرفي بما يشبه (خدمة ما بعد البيع)، وكذا سرعة إتمام المعاملات، وحل جميع المشكلات داخل الفرع أو عبر التواصل من خلال مراكز الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي.

مقترحات عملاء البنوك:

1. تقليل وقت الرد على محادثات العملاء عبر «الإنترنت»

2. تأهيل الموظفين لتقديم الدعم للعملاء في الوقت المناسب

3. إيجاد نظام مستقل لتلقي شكاوى عملاء البنك وتسويتها

4. زيادة التفاعل مع آراء وتغريدات العملاء

5. تقليل فترات الانتظار لتلقي الرد على الشكاوى أو الاستفسارات

6. تبسيط استخدام تطبيقات الهواتف وتسريع الخدمة قدر الإمكان

7. تخفيض الرسوم على البطاقات الائتمانية وحلول القروض

8. تسريع تسليم البطاقات الإلكترونية الصادرة وتفعيلها

9. إبلاغ حملة بطاقات الخصم قبل توقف عملها

10. توفير قدرات أكبر للاستجابة للمحادثات المهمة

11. تجنب استغلال بيانات العملاء كأداة لتسويق المنتجات

12. تسريع إجراءات فتح الحساب المصرفي للعملاء الجدد

13. زيادة الاعتماد على إجراءات التحقق من الهوية الرقمية

14. تنمية العلاقات مع العملاء وزيادة استطلاعات الرأي