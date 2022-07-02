الأحد 3 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
184% نمو العجز التجاري في تركيا خلال يونيو
184% نمو العجز التجاري في تركيا خلال يونيو
3 يوليو 2022 01:54

إسطنبول (رويترز)

قالت وزارة التجارة، أمس، إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 8.16 مليار دولار، مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز. 
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية. وكشفت البيانات أيضاً أن الصادرات التركية زادت 18.5 بالمئة إلى 23.40 مليار دولار في يونيو، في حين قفزت الواردات 39.6 بالمئة إلى 31.56 مليار دولار. وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار، بزيادة 142.5 بالمئة على أساس سنوي.

تركيا
العجز التجاري
الطاقة
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
الإمارات
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
اليوم 23:11
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
دنيا
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
اليوم 22:49
أرشيفية
عربي ودولي
الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على «تويتر» و«يوتيوب»
اليوم 22:21
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
الإمارات
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
اليوم 22:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©