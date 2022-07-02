184% نمو العجز التجاري في تركيا خلال يونيو

إسطنبول (رويترز)

قالت وزارة التجارة، أمس، إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 8.16 مليار دولار، مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية. وكشفت البيانات أيضاً أن الصادرات التركية زادت 18.5 بالمئة إلى 23.40 مليار دولار في يونيو، في حين قفزت الواردات 39.6 بالمئة إلى 31.56 مليار دولار. وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار، بزيادة 142.5 بالمئة على أساس سنوي.