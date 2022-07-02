114 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

رصد تقريرعقاري صادر اليوم، استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي لسوق العقارات في إمارة دبي، حيث اختتم القطاع النصف الأول من العام الحالي بشكل قوي، واعتبر من أفضل الفترات بالنسبة له على الإطلاق، إذ تم إنجاز ما يقارب 43 ألف صفقة بيع، قدرت قيمتها بما يزيد على 114.5 مليار درهم.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، إن القطاع العقاري واصل تحطيم الأرقام القياسية على صعيد المبيعات والمعاملات ليسجل النصف الأول أفضل أداء على الإطلاق بقيمة مبيعات سجلت 114.51 مليار درهم.

وأضاف الزرعوني، أن السوق العقاري في دبي خلال شهر يونيو 2022 حافظ أيضاً على حالة الزخم المستمرة منذ العام الماضي، من خلال تسجيل 8 آلاف و833 صفقة مبيعات عقارية بقيمة 22.69 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق لشهر يونيو منذ العام 2009.

وفي الشهر ذاته قبل 13 عاماً، سجلت معاملات البيع في السوق العقاري ما قيمته 22.92 مليار درهم.

وعند مقارنة الأداء العام ليونيو 2022 بنظيره في العام 2021، يتبين لنا أن الشهر الماضي قد شهد زيادة في المعاملات بنسبة 42.6%، مع زيادة في القيمة بنسبة 55.4%.

وذكر الزرعوني، أن الفضل في الأداء الاستثنائي لسوق العقارات في الأشهر الأخيرة يعود للمستثمرين الأجانب، مضيفاً أن الطلب المتزايد وارتفاع أسعار العقارات وارتفاع العائد على الاستثمار بنسبة كبيرة شجع على تدفق المستثمرين الأجانب.

وتابع: «مما لا شك كان لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، والذي اختتم أعماله في أواخر مارس الماضي، أثر بالغ في الترويج الجيد للاستثمار والإقامة في دبي، وزاد الطلب على شراء العقارات».

وأكد رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»، على أن هذه البيانات تعد دليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها سوق دبي العقاري.

وذكر أنها تأتي كمؤشر على استمرار وجود توجه إيجابي نحو فرص الاستثمار في أعقاب المبادرات الحكومية المختلفة، بما في ذلك فئات المستثمرين الجديدة التي أضيفت مؤخراً بعد صدور قوانين التأشيرة الذهبية، ما يجعل سوق دبي العقاري من أفضل الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً على المدى الطويل.

وكشف أن السوق العقارية في دبي شهدت تغيراً جذرياً، لا سيما أنها شهدت في السنوات القليلة الماضية تحولاً ملحوظاً في الاستثمارات، حيث باتت تستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية بعد أن كانت تتركز على المستثمرين المحليين، وذلك بفضل وجود البنية التحتية المتطورة إلى جانب نمط الحياة المميز الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم في العالم ووسائل الراحة الاستثنائية التي تقدمها، والتي جعلت منها الوجهة الأفضل للعمل والحياة والاستثمار.

وتوقع الزرعوني أن تواصل السوق منحناها التصاعدي خلال النصف الثاني من هذا العام مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها الدولة مثل تحديث إجراءات الحصول على التأشيرات والاستقرار الاقتصادي.