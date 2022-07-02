دعوة ألمانية لفرض رسوم على استيراد الطاقة من روسيا

برلين (د ب أ)

دعا رئيس معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، كليمنس فوست، إلى فرض رسوم استيراد على شحنات الطاقة من

روسيا.

وقال فوست في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم: "رسوم الاستيراد لها مزايا كبيرة، مقارنة بالمقاطعة، حيث يمكن من خلالها اقتطاع جزء من الدخل الذي يتدفق إلى روسيا حاليا".

وذكر فوست أنه عندما يتعلق الأمر بالغاز على وجه الخصوص، فإن الساسة يخشون على ما يبدو أن ترد روسيا على الرسوم بوقف إمدادات الغاز على الفور، مشيرا إلى أن التحقق مما إذا كانت هذه المخاوف مبررة يحتاج إلى نقاش آخر.

وفي المقابل، انتقد فوست مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحديد سقف لأسعار النفط الروسي، وقال: "تبرير معارضة مثل هذا الإجراء هو أن النفط سيُجرى توريده بعد ذلك للدول غير المشاركة في الإجراء، والتي تعرض أسعارا أعلى. لذلك من المهم أن يشارك عدد كافٍ من البلدان وألا يتراجع أحد. ومن ثم يمكن لمثل هذا الإجراء إعادة توزيع دخل البلدان المنتجة للنفط لصالح المستوردين الصافين".

وسافر الرئيس الأمريكي بايدن إلى قمة مجموعة السبع في ألمانيا بخطة لوضع حد أقصى لسعر واردات النفط القادمة من روسيا. وتعتزم مجموعة السبع الآن دراسة مثل هذه الآلية، وكذلك احتمال تحديد سقف لسعر واردات الغاز من روسيا.

ودعا معهد "كيل" الألماني للاقتصاد العالمي مؤخرا إلى فرض رسوم استيراد على النفط والغاز الروسي، موضحا أن هذا أفضل من وضع سقف للأسعار.