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«ديوا» تدعو المتعاملين لإدارة استهلاكهم من الكهرباء والمياه
«ديوا» تدعو المتعاملين لإدارة استهلاكهم من الكهرباء والمياه
2 يوليو 2022 16:45

دبي (وام)

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي دعوتها للمتعاملين للاستفادة من خدماتها الذكية لإدارة استهلاكهم من الكهرباء والمياه بصورة أكثر كفاءة، لا سيما خلال فترة الصيف.

وتتيح مبادرة «الحياة الذكية» والتي فازت براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020 للمتعاملين مراقبة وإدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة، كما تساعد خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن مبادرة الاستجابة الذكية المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد.

وتنصح الهيئة متعامليها باستبدال مكيفات الهواء القديمة بأجهزة حديثة موفرة للطاقة، وضبط درجة تبريد المكيف عند 24 درجة مئوية وهي درجة حرارة مناسبة لجسم الإنسان وتشعره بالراحة.

كما توصي الهيئة بتنظيف مرشحات مكيف الهواء/الفلتر/ بشكل دوري لتعزيز كفاءة الجهاز، وكذلك إحكام غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء البارد للخارج. وتؤكد الهيئة كذلك أهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة واستخدم المؤقت الزمني/Timers/أو أجهزة استشعار الحركة للتحكم بالمصابيح حيثما أمكن.

كما تنصح الهيئة المتعاملين بتغطية أحواض السباحة لتقليل تبخر المياه، وكذلك ري المزروعات في حديقة المنزل قبل 8 صباحاً أو بعد 6 مساءً لتجنب تبخر المياه خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.
 

هيئة كهرباء ومياه دبي
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