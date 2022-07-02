الهند تعتزم خصخصة المزيد من البنوك الحكومية

نيودلهي (د ب أ)

قالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، في مقابلة مع صحيفة "بيزنس ستاندرد" إن الحكومة الاتحادية تخطط لخصخصة المزيد من البنوك المملوكة للدولة.

وأضافت أن الحكومة تعتزم طرح تعديلات لقانون "تنظيم البنوك"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن سيثارامان قولها إنه سيتم اتخاذ القرار حول ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالحد الأدنى للأسهم بعد مبيعات مستقبلية، أم لا خلال العملية.

وأضافت أن البنك المركزي والحكومة في الهند لم يقررا بعد ما إذا كانا سيسمحان بالتعامل بالــ"العملات الرقمية الخاصة"، على الرغم من أنهما يرغبان في التشجيع على استخدام تكنولوجيا "بلوك تشين" وهي عبارة عما يشبه قاعدة بيانات مشفرة آمنة تسمح بإنشاء سجل موثوق به لبيانات المعاملات.