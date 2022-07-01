تذبذب حاد في سعر البتكوين

نيويورك (د ب أ)

شهدت تعاملات الأمس تذبذباً قوياً في قيمة العملة الرقمية بتكوين بعد أن سجلت خلال الشهر الماضي أكبر تراجع شهري على الإطلاق.

وارتفع سعر البتكوين وهي أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 11.3 % خلال تعاملات آسيا ليصل لفترة قصيرة إلى مستوى 21 ألف دولار للوحدة الواحدة، وبسرعة فقدت بتكوين أغلب مكاسبها وجرى تداولها بسعر 19.4 ألف دولار للوحدة الواحدة.. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البتكوين فقدت خلال الشهر الماضي 41% من قيمتها وهو أكبر تراجع شهري منذ بدء تسجيل الوكالة لبيانات متابعة العملة الرقمية في 2010.