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313 مليون درهم صافي شراء المؤسسات من الأسهم المحلية
تعاملات نشطة للأجانب بالأسواق المالية المحلية (أرشيفية)
2 يوليو 2022 01:34

حسام عبدالنبي (دبي)    

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل صافي الاستثمار المؤسسي كمحصلة شراء، 313.51 مليون درهم منها 321.27 مليون درهم في سوق أبوظبي، وصافي بيع بقيمة 7.76 مليون درهم في دبي. ونشطت تعاملات شراء المستثمرين الأجانب (بخلاف العرب والخليجيين) في أسواق الأسهم المحلية بشكل لافت خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 398.4 مليون درهم، بواقع 453.82 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبيع بقيمة 55.4 مليون درهم في سوق دبي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي 7.98 مليار درهم بعد تداول 1.271 مليار سهم خلال 71839 صفقة.

سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية قيام الشركات والمؤسسات المالية،  بعمليات شراء ملحوظة حيث قامت المؤسسات بشراء 635 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي مقابل بيع 563 مليون سهم بمحصلة (شراء) 71.94مليون سهم، وبلغت قيمة مشتريات الشركات من الأسهم خلال الأسبوع الماضي 5.7 مليار درهم مقارنة بمبيعات بقيمة 5.38 مليار درهم وبمحصلة (شراء) بقيمة 321.27 مليون درهم. وقام المستثمرون الأفراد خلال الأسبوع الماضي بشراء 321.86 مليون سهم مقابل بيع 393.8 مليون سهم لتكون صافي محصلة تعاملاتهم، خلال الأسبوع (بيع) 71.94 مليون سهم. وأشارت الإحصائيات إلى أن قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الأفراد في سوق أبوظبي بلغت 1.35 مليار درهم مقارنة بمبيعات بقيمة 1.672 مليار درهم. 

سوق دبي
وفي ما يخص أداء سوق دبي المالي خلال الأسبوع فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي 475.65 مليون درهم تشكل ما يقارب من 51.56% من إجمالي قيمة المشتريات في السوق، وفي المقابل بلغت قيمة مبيعات الأجانب 466.46 مليون درهم تشكل ما نسبته 50.56% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9.19 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وشهد سوق دبي خلال الأسبوع عمليات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين الخليجيين حيث قاموا بشراء اسهم بقيمة 121.5 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 58.63 مليون درهم لتكون صافي تعاملاتهم (شراء) بقيمة 62.86 مليون درهم.

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