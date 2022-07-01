«الأوراق المالية» تنظم ملتقيات «صوت المتعامل»

أبوظبي (الاتحاد)

التقت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، المتعاملين في لقاء مفتوح - عبر تقنيات الاتصال الإلكتروني عن بعد – بهدف تعزيز علاقات التواصل بما يمكنها من التعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم بشكل واضح ومباشر بشأن الخدمات التي تتيحها الهيئة أمام مختلف فئات المتعاملين. واعتمدت السويدي حضور كافة ملتقيات «صوت المتعامل» - التي تنظمها الهيئة بشكل دوري- ووضعها ضمن أولويات جدول أعمالها، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز منظومة صوت المتعامل وتحقيق التوجهات الحكومية في سعادة المتعاملين والوصول إلى نتائج رضى تلبي وتتجاوز توقعاتهم.

وقالت السويدي في كلمتها الافتتاحية خلال الملتقى: «إن هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها جهة تنظيمية تسعى بشكل حثيث إلى توفير المناخ الملائم للمتعاملين وإيجاد حلول فاعلة لكافة التحديات التي يواجهونها أثناء تلقيهم للخدمات، من خلال تطبيق ما تضمنه وعد «حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل» وخاصة ما نص عليه الوعد من «الإنصات لصوت المتعامل» للأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المتعاملين بشكل مستمر، مع تبني الشفافية في نتائج القياس، إلى جانب البنود التي تهدف إلى إتاحة خدمات مترابطة ومتكاملة من خلال قنوات تناسب رغبة المتعاملين وعبر واجهة حكومية موحدة».