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«دبي للسلع» يستقطب 1469 شركة جديدة في النصف الأول
«دبي للسلع» يستقطب 1469 شركة جديدة في النصف الأول
2 يوليو 2022 01:30

دبي (الاتحاد)

حقق مركز دبي للسلع المتعددة، أفضل أداء نصف سنوي في تاريخه بعدما استقطب 1469 شركة جديدة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2022، ما يمثّل زيادةً بنسبة 19% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. 
وفي شهر يونيو 2021 وحده، استقبل مركز دبي للسلع المتعددة 323 شركة جديدة في منطقته الحرة ومنطقته التجارية وهو أفضل أداء شهري منذ تأسيس المركز. 
وتعقيباً على أداء المركز، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يواصل مركز دبي للسلع المتعددة جهوده المبذولة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً مفضلاً لتأسيس وممارسة الأعمال، وقد استطاع بخدماته وإمكاناته الاستثنائية خلال عقدين من الزمن أن ينمو بمجتمع أعماله ليصبح اليوم موطناً لأكثر من 21 ألف شركة مُسجلة». 

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