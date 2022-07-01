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55.4% نمو مبيعات عقارات دبي في يونيو
55.4% نمو مبيعات عقارات دبي في يونيو
1 يوليو 2022 20:02

دبي(الاتحاد)
سجلت المبيعات العقارية خلال شهر يونيو الماضي أعلى مستوى لها منذ العام 2009، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
 ونمت المبيعات العقارية في دبي خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 55.4% لتصل إلى 22.69 مليار درهم، عبر 8833 معاملة، مقارنة بنحو 14.6 مليار درهم عبر 6192 معاملة خلال شهر يونيو من العام الماضي.
وفي شهر يونيو من العام قبل 13 سجلت معاملات البيع في السوق العقاري 22.92 مليار درهم.
وخلال النصف الأول للعام الجاري سجلت دبي إنجاز 43 ألف صفقة بيع، قدرت قيمتها بما يزيد على 114.5 مليار درهم.

عقارات دبي
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