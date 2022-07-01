«حديد الإمارات» تخفض سعـر الطن 9% إلى 2516 درهماً

سيد الحجار (أبوظبي)

أعلنت مجموعة «حديد الإمارات -أركان»، اليوم انخفاض أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بنحو 9% لتصل إلى 2516 درهما للطن، اعتباراً من أول يوليو الحالي، مقارنة بـ 2750 درهماً للطن يونيو الماضي.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا السعر لا يشمل أي خصم على أساس الكميات، كما لا يشمل أي رسوم إضافية على المقاسات أو درجة المنتج أو أي رسوم أخرى يتم تطبيقها على سعر المنتج مثل التكلفة الإضافية للمواد الخام.

وكان منحنى أسعار حديد التسليح بالمجموعة بدأ الارتفاع بداية من شهر مارس الماضي لنحو 2590 درهماً للطن، بعد استقرار لنحو 3 أشهر عند مستوى 2490 درهماً، لتواصل الأسعار الارتفاع في أبريل وصولاً إلى 3125 درهماً للطن، ثم 3180 درهماً في مايو 2022، قبل أن يبدأ في التراجع بالأسعار بداية من شهر يونيو الماضي إلى 2750 درهماً للطن.

ومثلت أسواق التصدير نحو 45% من إجمالي مبيعات حديد الإمارات في 2021، بينما تم بيع باقي المبيعات داخل الأسواق المحلية في دولة الإمارات، والتي حافظت حديد الإمارات على مكانتها الرائدة بها بحصة سوقية تبلغ 60%.

وحققت مجموعة حديد الإمارات- أركان إيرادات بقيمة 2.04 مليار درهم للربع الأول من 2022 مقارنة مع 233.5 مليون درهم في عام 2021.

وبلغ صافي أرباح المجموعة 72.6 مليون درهم مقارنة مع 1.2 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2021، مدعوماً بتحسن الأداء التشغيلي وزيادة حجم المبيعات.

وأكدت المجموعة أن الأرباح القوية تعكس حجم التأثير الإيجابي لخطوة الاندماج التي شهدها الربع الأخير من عام 2021 بين شركة أركان وحديد الإمارات.

وتنتج حديد الإمارات 3.5 مليون طن سنوياً من منتجات حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية، بما يكفي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإسهام في التنمية الصناعية المستدامة في الدولة وتنويع بنية اقتصادها، من خلال تعزيز صادراتها إلى العالم.